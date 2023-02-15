Verkaufsbedingungen des Shops

1. Über diese Bedingungen

2. Aufgeben einer Bestellung

3. Preise

4. Zahlungen für Deine Produkte

5. Lieferung Deiner Produkte

6. Rückgaberecht

7. Mängelhaftung & Signify Standard-Produktgarantie

8. Haftung

9. Nicht zum Wiederverkauf oder Export bestimmte Waren

10. Privatsphäre und Datenschutz

11. Lizenzen für eingebettete Software; Eigentumsrechte

12. Von uns nicht zu vertretende Umstände

13. Anzuwendendes Recht/aussergerichtliche Streitbeilegung/Gerichtsbarkeit

14. Kundensupport und Kontaktaufnahme mit Signify

15. Werbeaktionen

16. Abtretung

17. Bestandsklausel

18. Salvatorische Klausel



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN VON PHILIPS HUE - SCHWEIZ

WENN DU EINE PRODUKTBESTELLUNG VON DIESER WEBSITE ODER DIESER APP AUS TÄTIGST, AKZEPTIERST DU DIESE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND BIST AN SIE GEBUNDEN. DU DARFST KEINE PRODUKTE VON DIESER WEBSITE ODER DIESER APP BESTELLEN ODER ENTGEGENNEHMEN, WENN DU (A) DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMST, (B) NICHT DAS ALTER (i) VON MINDESTENS 18 JAHREN ODER (ii) FÜR DEN ABSCHLUSS EINES BINDENDEN VERTRAGS MIT DEM UNTEN GENANNTEN UNTERNEHMEN VON SIGNIFY NACH DER FÜR DEN KAUF GELTENDEN RECHTSORDNUNG HAST.

SIGNIFY UNTERNEHMEN:

Signify Switzerland AG

Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis

Sitz der Gesellschaft: Affoltern am Albis, Handelsregister des Kantons Zürich, UID: CHE-110.493.449

Über diese Bedingungen

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen (diese „Bedingungen”) gelten für den Kauf und Verkauf von Produkten über die Philips Hue Website oder, sofern verfügbar, die Philips Hue app (gemeinsam die „Seite”) in der Schweiz. Diese Bedingungen gelten vorbehaltlich der Änderungen durch die oben genannte Signify Unternehmung („Signify”), die jederzeit ohne vorherige schriftliche Ankündigung nach alleinigem Ermessen von Signify erfolgen können. Etwaige Änderungen der Bedingungen gelten nur für Bestellungen, die nach solchen Änderungen getätigt werden. Es empfiehlt sich, diese Bedingungen vor einem Kauf von Produkten zu überprüfen.



Bitte lies sorgfältig den Datenschutzhinweis von Signify, bevor Du über diese Seite eine Produktbestellung tätigst (siehe Ziffer 10 unten).



In Philips Hue-Produkte ist eine Software eingebettet. Ihre Nutzung unterliegt den Nutzungsbedingungen für das Philips Hue Produkt (die über die App verfügbar sind). Dies gilt auch für Deinen Zugriff auf oder die Nutzung der Hue App, die Du auf Dein Smartphone oder Tablet herunterlädst.

Aufgeben einer Bestellung

Wenn Du eine Bestellung aufgibst, kommt zwischen Dir und Signify ein verbindlicher Vertrag zustande, der diesen Bedingungen unterliegt. Signify sendet Dir eine E-Mail als Eingangsbestätigung für Deine Bestellung, mit Deiner Bestellnummer und Einzelheiten zu den von Dir bestellten Artikeln zu.

Auch wenn Signify alle Anstrengungen unternimmt, die in der Eingangsbestätigung von Signify aufgeführten Produkte zu liefern, kann es vorkommen, dass Signify nicht in der Lage ist, die Produkte zu liefern, weil z.B. (i) diese Produkte nicht mehr hergestellt werden oder nicht mehr vorrätig sind oder weil sie derzeit nicht lieferbar sind, weil (ii) Signify erforderliche Komponenten nicht beschaffen kann, oder weil (iii) bei der Bezifferung des Preises auf der Seite ein Fehler aufgetreten ist. In einem solchen Fall wird Signify sich mit Dir in Verbindung setzen und Dir gegebenenfalls alternative Produkte vorschlagen, die Du erwerben kannst. Falls ein falscher Preis angegeben wurde, wird Signify Dir den korrekten Preis mitteilen. Solltest Du den von Signify vorgeschlagenen Ersatz oder die Preisänderung nicht akzeptieren, wird Signify die Bestellung stornieren und Dir das Geld zurückerstatten, das Du Signify für die bestellten Produkte bezahlt hast. Bei einer Stornierung durch Signify stehen Dir keine Schadenersatzansprüche und/oder andere Ersatzansprüche gegen Signify zu.

Preise

Alle auf der Seite veröffentlichten Preise, Rabatte und Werbeaktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der für ein Produkt angezeigte Preis entspricht dem zum Zeitpunkt Deiner Bestellung gültigen Preis und dieser Preis ist von Dir zu zahlen. Spätere Preisänderungen nach der Bestellung haben keinen Einfluss auf den Dir berechneten Preis. Der Preis wird in Deiner Rechnung ausgewiesen. Preiserhöhungen gelten nur für Bestellungen, die erst nach einer Preisänderung aufgegeben werden. Signify bemüht sich, genaue Preisinformationen anzuzeigen, jedoch können Signify gelegentlich unbeabsichtigte Druckfehler, Ungenauigkeiten, etc. in Bezug auf Preise und Verfügbarkeit unterlaufen. Signify behält sich das Recht vor, jegliche Fehler, Ungenauigkeiten, etc. jederzeit zu korrigieren.

Zahlungen für Deine Produkte

Die Zahlungsbedingungen liegen im alleinigen Ermessen von Signify. Sofern mit Signify nicht anderweitig schriftlich vereinbart oder bei den Zahlungsmöglichkeiten angegeben, muss die Zahlung zum Zeitpunkt der Bestellung bei Signify eingehen. Du kannst deine Produkte mit den Zahlungsmethoden bezahlen, die während des Bestellvorgangs als Zahlungsoptionen angeboten werden. Du erklärst und gewährleistest, dass (i) Du Signify wahrheitsgemässe, richtige und vollständige Informationen zur Verfügung stellst, (ii) bevollmächtigt bist, dieses Zahlungsmittel/ diese Zahlungsart für den Kauf zu verwenden, (iii) die für Dich anfallenden Kosten von Deinem Zahlungsdienst anerkannt werden und (iv) Du die für Dich anfallenden Kosten zu den angegebenen Preisen, wie in Ziffer 3. oben beschrieben, bezahlst beziehungsweise die Zahlung veranlasst.

Vereinfachte Zahlungsabwicklung. Signify hat einen Drittanbieter Luzern Technology Solutions Limited beauftragt, bestimmte Dienstleistungen für die Zahlungsabwicklung zu erbringen, darunter Kartenabwicklung, Währungsumtausch, Identitätsprüfung, Betrugsanalyse und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Sofern es zur Ausführung dieser Dienstleistungen erforderlich ist, erteilst du dein Einverständnis, dass Signify Deine personenbezogenen Daten oder Transaktionsdaten an seinen Drittanbieter weiterleiten darf. Eine derartige Übertragung von personenbezogenen Daten/Transaktionsdaten unterliegt dem Datenschutzhinweis nach Ziffer 10. Den Datenschutzhinweis des Drittanbieters Luzern findest Du über den nachfolgenden Link:

https://luzern.co/privacy-policy

Lieferung Deiner Produkte

Signify sorgt für den Versand (aber nicht die Installation) Deiner Produkte. Bitte informiere dich auf der jeweiligen Produktseite über spezifische Liefermöglichkeiten. Signify kann Deine Bestellung in Teillieferungen versenden.

Das Eigentum an den Produkten geht mit Zahlung des Kaufpreises auf Dich über, jedoch nicht, bevor wir das Produkt zur Versendung bereitgestellt haben. Das Risiko des Verlusts und einer Beschädigung der Produkte geht mit erfolgter Zustellung der Produkte an die von Dir angegebene Adresse auf Dich über. Versand- und Lieferdaten sind Schätzungen und können nicht garantiert werden.

Signify liefert die Produkte über einen Spediteur aus. Sobald der Spediteur die Produkte erhält, sendet Signify Dir eine E-Mail mit einer Tracking-Nummer zu, damit Du Deine Lieferung verfolgen kannst. Bitte beachte, dass wir gegenwärtig nur in die Schweiz liefern. Wir akzeptieren keine Bestellungen, die in ein anderes Land geliefert werden sollen.

Rückgaberecht

Signify akzeptiert eine Rückgabe der Produkte (mit Ausnahme von Produkten, die auf der Seite mit „Schlussverkauf” oder „vom Umtausch ausgeschlossen” gekennzeichnet sind) und erstattet den Kaufpreis, vorausgesetzt, die Rückgabe erfolgt gemäss den Rückgaberichtlinien von Signify, namentlich innerhalb der darin genannten, geltenden Frist, mit gültigem Kaufnachweis und unter der Voraussetzung, dass die Produkte in ihrem Originalzustand (wie bei der Zustellung an Dich) zurückgegeben werden. Um das Rückgabeverfahren zu starten, lies bitte die entsprechenden Informationen zur Rückgabe Deiner Produkte auf der Web-Site. Die Rückgaberichtlinien findest Du unter:

https://www.philips-hue.com/de-ch/support/faq/shop#Wie_kann_ich_meine_gekauften_Philips_Hue_Produkte_zurcksenden.

Sofern nicht abweichend vereinbart, trägst Du die Versand- und Bearbeitungskosten für Rückgabe der Produkte im Rahmen dieses Rückgaberechts. Zudem trägst Du das Verlustrisiko beim Versand.

Die Rückerstattung erfolgt mit der gleichen Zahlungsmethode, mit der Du den ursprünglichen Kauf auf der Website getätigt hast.

Mängelhaftung & Signify Standard-Produktgarantie

Deine gesetzlichen Ansprüche im Falle der Mangelhaftigkeit der Produkte (sog. „Mängelhaftung“) bleiben Dir unbeschränkt erhalten. Über Deine gesetzlichen Mängelansprüche und -rechte hinaus, räumt Dir Signify die nachfolgend beschriebene Garantie ein.

Bitte nehme Kontakt mit uns auf, wenn mit Deinem Produkt etwas nicht in Ordnung ist und Du Deine Ansprüche aus der Garantie geltend machen möchtest. Wir prüfen dann, ob Du im Rahmen unserer Standardproduktgarantie Rechte oder einen gesetzlichen Anspruch auf Mängelbeseitigung hast.

In den meisten Fällen werden die Produkte von Signify unter der Standardgarantie verkauft, die entweder dem Produkt beiliegt oder auf der Website für das Produkt veröffentlicht ist (die „Standardproduktgarantie”; siehe hierzu https://www.philips-hue.com/de-ch/support/legal/warranty). Für jedes von Signify verkaufte Produkt garantiert Signify zwei (2) Jahre ab Lieferung, dass die Bauteile des Produkts keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, die dazu führen, dass das Produkt bei sachgemässem Gebrauch und gemäss den von Signify bereitgestellten technischen Daten unter Berücksichtigung der Gesamtleistung des Produkts und basierend auf einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von bis zu 3 Stunden pro Tag an 7 Tagen der Woche substanzielle Funktionsstörungen zeigt. Die Standardgarantie von Signify schliesst Software-Elemente in den Produkten oder für Produkte von Drittanbietern aus.

Sofern in der Standardproduktgarantie nicht anders angegeben, (i) hast Du Signify vor Ablauf der Garantiezeit umgehend zu benachrichtigen (vgl. Ziff 14. unten, es besteht für Dich die Möglichkeit, Deinen Garantieanspruch über den dort angebotenen Kontakt geltend zu machen); (ii) muss Signify innerhalb einer angemessenen Frist nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ein Ersatzprodukt anbieten; (iii) wird Signify Dir einen angemessenen Betrag des Produktkaufpreises zurückerstatten, wenn das Produkt trotz aller Bemühungen von Signify nicht repariert oder ersetzt werden kann; (iv) verlängert sich der „Garantiezeitraum“ aufgrund von Reparaturen, Ersatz oder Abhilfemassnahmen nicht bzw. beginnt der Garantiezeitraum nicht erneut zu laufen; (v) können von Signify gelieferte Ersatzprodukte geringfügige Abweichungen im Design und/oder in den Spezifikationen aufweisen, wobei die Funktionalität des ersetzten Produkts nicht beeinträchtigt wird (vi) trägst Du die Transportkosten für das zurückgesandte Produkt, wenn der geltend gemachte Garantieanspruch nicht besteht; (vii) umfasst die Garantie von Signify nicht Produkte, die nicht ordnungsgemäss installiert und nicht in Übereinstimmung mit den Benutzerhandbüchern und Gebrauchsanweisungen von Signify verwendet wurden. Im Zuge dieser von Signify freiwillig gewährten Standardproduktgarantie ist die Erstattung von zusätzlichen Kosten für die Fehlerbehebung als auch die Erstattung von Kosten zur De- und Reinstallation ausgeschlossen.

Dir ist bewusst, dass bestimmte Produktfunktionen von der Verfügbarkeit und der korrekten Funktionsweise der Komponenten von Drittherstellern und Dienstanbietern abhängen können, insbesondere von Konnektivitäts- und Kommunikationsgeräten und -diensten von Providern und Mobilfunkbetreibern. Diese liegen ausserhalb der Kontrolle von Signify. Signify übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für die Leistung (oder das Fehlen) solcher Dienste oder Geräte von Dritten.

Haftung

Ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche, ganz gleich auf welchen Rechtsgrundlagen sie basieren, insbesondere aufgrund von Vertragsverletzung, ausservertraglicher Haftung, Garantieansprüchen, Verzug usw., die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Kauf der Produkte ergeben. Die hier aufgeführten Ausschlüsse gelten nicht im Falle einer gesetzlich zwingenden Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftpflichtgesetz oder in Fällen grober Fahrlässigkeit oder Absicht.

Nicht zum Wiederverkauf oder Export bestimmte Waren

Bestimmte Transaktionen können Gesetzen und Bestimmungen zur Ausfuhr- oder Einfuhrkontrolle unterliegen, die den (Re-)Export oder den Transfer bestimmter Güter in bestimmte Länder, an Organisationen oder Personen verbieten oder einschränken, wie z. B. die Gesetze und Bestimmungen der UNO, der EU und der USA. („Ausfuhrbestimmungen”). Der (Re-)Export oder Transfer von Produkten unterliegt den geltenden Ausfuhrbestimmungen und der Rechtsprechung der für die Ausfuhrbestimmungen zuständigen Behörden. Falls ein solcher (Re-)Export oder Transfer eine Export- oder Importlizenz erfordert oder falls dieser anderweitig gemäss den Ausfuhrbestimmungen verboten oder eingeschränkt ist, kann Signify nach eigenem Ermessen seine Verpflichtungen Dir gegenüber bis zur Erteilung einer entsprechenden behördlichen Lizenz oder für die Dauer von Beschränkungen oder Verboten aussetzen, oder auf eine Lieferung (des relevanten Teils) des Produkts verzichten, ohne dass Dir Signify dafür zum Ersatz eines Schadens verpflichtet wäre.

Privatsphäre und Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden unter Berücksichtigung der des Datenschutzhinweises verarbeitet. Der Datenschutzhinweis kann über den nachfolgenden Link aufgerufen werden.

https://www.philips-hue.com/de-ch/support/legal/privacy-policy

Lizenzen für eingebettete Software; Eigentumsrechte

Du bestätigst und stimmst zu, dass Signify alleiniger und ausschliesslicher Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte (einschliesslich Patente, Gebrauchsmuster, aller eingetragenen und nicht eingetragenen Designs, Urheberrechte, Datenbankrechte, Markenzeichen, Domainnamen, Geschäftsgeheimnisse, allen Know-hows, aller Halbleiter-/IC-/Topographieschutzrechte und aller Registrierungen, Anmeldungen, Verlängerungen und Erweiterungen, Kombinationen, Aufteilungen, Fortsetzungen oder Neuauflagen der zuvor genannten Rechte) ist, unabhängig davon, ob sie jetzt oder in Zukunft bestehen (insbesondere Verbesserungen oder Änderungen daran), unabhängig davon, wie und von wem sie konzipiert oder entwickelt wurden, unabhängig davon, ob sie nur noch in greifbarer Form vorliegen oder praktisch verwirklicht wurden oder nicht, in Hinblick auf alle Produkte, die gemäss diesen Bestimmungen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden (gemeinsam die „geistigen Eigentumsrechte”). Du darfst die geistigen Eigentumsrechte von Signify nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Signify in deiner Werbung, Kommunikation, deinen Veröffentlichungen oder anderen Werken verwenden. Du darfst weder Markenzeichen von Signify oder andere Markenzeichen entfernen, verschleiern, verunstalten, verdecken oder verändern, noch Markenzeichen von Signify oder andere Markenzeichen auf von Signify zur Verfügung gestellten Materialien, noch auf einem Produkt oder dessen Verpackung hinzufügen. Du darfst keine Markenzeichen registrieren oder verwenden, die zu Verwechslungen mit den geistigen Eigentumsrechten von Signify führen könnten.

Von uns nicht zu vertretende Umstände

Signify wird alle Anstrengungen unternehmen, seinen Verpflichtungen aus einer Bestellung nachzukommen. Signify kann jedoch nicht für Verspätungen oder Nichterfüllung verantwortlich gemacht werden, wenn eine derartige Verspätung oder Nichterfüllung auf Umstände zurückzuführen ist, die auf nicht von Signify zu vertretende Umstände zurückzuführen sind, die von Signify nicht mit angemessener Sorgfalt hätten verhindert werden können, insbesondere auf höhere Gewalt, Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, Kriege, zivile oder militärische Unruhen, Terrorakte, Sabotage, Arbeitsniederlegungen, Epidemien, Pandemien, Aufruhr, Versorgungsausfälle und die Fehlfunktion oder den Verlust von Hardware/Software oder andere Ursachen, die den vorgenannten ähneln oder nicht. Bei Verzögerungen wird Signify seine Verpflichtungen so schnell wie in einem vernünftigen Masse möglich erfüllen.

Anzuwendendes Recht/aussergerichtliche Streitbeilegung/Gerichtsbarkeit

Diese Bedingungen und alle Ansprüche, die sich aus diesen Bedingungen ergeben oder mit diesen Bedingungen oder Deinem Kauf von Produkten nach diesen Bedingungen in Zusammenhang stehen, unterliegen dem Schweizer Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf.

Kundensupport und Kontaktaufnahme mit Signify

Wenn Du einen Garantieanspruch geltend machen oder einen anderen Kundensupport in Anspruch nehmen möchtest, nutze bitte den untenstehenden Link, um die Kontaktdaten für Deinen Standort anzuzeigen:

https://www.philips-hue.com/de-ch/support

Sofern nicht anders angegeben, solltest Du für alle Mitteilungen an Signify folgende Kontaktdaten nutzen: https://www.philips-hue.com/de-ch/support. Falls Signify Mitteilungen an Dich sendet, erklärst Du Dich damit einverstanden, Benachrichtigungen und andere Mitteilungen zu erhalten, indem Signify Mitteilungen auf der Seite veröffentlicht, Dir eine E-Mail an die von Dir angegebene E-Mail-Adresse sendet oder Dir eine Mitteilung an Deine Rechnungsadresse schickt. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass alle Vereinbarungen, Benachrichtigungen, Bekanntmachungen und andere Mitteilungen, die Signify Dir gemäss dem vorausgehenden Satz zur Verfügung stellt, sämtliche rechtlichen Anforderungen an die Schriftform derartiger Mitteilungen erfüllen. Eine Benachrichtigung gilt als erfolgt, (i) wenn 24 Stunden seit der Veröffentlichung der Mitteilung auf der Website vergangen sind, oder eine elektronische Nachricht gesendet wurde, es sei denn, die versendende Partei wird benachrichtigt, dass die Nachricht den Empfänger nicht erreicht hat, oder (ii) bei Postversand drei Tage nach dem Versanddatum. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass eine gedruckte Version dieser Bedingungen und jede in elektronischer Form abgegebene Mitteilung in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, die auf diesen Bedingungen basieren oder sich auf sie beziehen, im gleichen Umfang und zu den gleichen Bedingungen zulässig sind wie andere Geschäftsdokumente und -unterlagen, die ursprünglich in gedruckter Form erstellt und aufbewahrt wurden.

Werbeaktionen

Alle über die Seite veröffentlichten Werbeaktionen können Teilnahmebedingungen unterliegen, die von diesen Bedingungen abweichen. Wenn Du an Werbeaktionen teilnimmst, dann lies bitte die Teilnahmebedingungen sowie den Signify Datenschutzhinweis. Wenn die Teilnahmebedingungen für eine Werbeaktion diesen Bedingungen widersprechen, gebührt den Teilnahmebedingungen im Umfang des Widerspruchs der Vorrang.

Abtretung

Es ist Dir nicht gestattet, Deine Rechte oder Verpflichtungen im Rahmen dieser Bedingungen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Signify abzutreten oder zu übertragen. Jede angebliche Abtretung oder Übertragung, die gegen diesen Abschnitt verstösst, ist nichtig. Eine Abtretung oder Übertragung entbindet Dich nicht von Deinen Pflichten gemäss diesen Bedingungen.

Bestandsklausel

Das Versäumnis von Signify, einen Anspruch oder ein Recht aus diesen Bedingungen geltend zu machen oder auszuüben, stellt keinen Verzicht dar. Der wirksame Verzicht auf einen Anspruch oder Recht setzt eine entsprechende schriftliche Erklärung von Signify voraus.

Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder Undurchführbarkeit einer Klausel oder eines Teils einer Klausel in diesen Bedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Klausel(n) unberührt. An deren Stelle soll eine Klausel treten, welche der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Klausel oder dem Teil der Klausel am nächsten kommt.





v. Januar 2023