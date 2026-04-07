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Ein mit Lichterketten über dem Bett geschmücktes Schlafzimmer

Dekorieren mit smartem Licht und Lichterketten: Ideen, Tipps &amp; Inspirationen

23. Januar 2026

Smarte dekorative Leuchten wie Lichterketten bescheren jeder Umgebung eine warme Atmosphäre und verwandeln gewöhnliche Bereiche in einladende Räume, in denen man gerne seine Zeit verbringt. Mit dem Angebot an dekorativen Lichterketten, dekorativen LED-Lampen und smarten Leuchten von Philips Hue kannst Du für jeden Anlass ein Ambiente erschaffen, Tiefe erzeugen und jedem Winkel Deines Hauses Charakter verleihen. Ob gemütliche Ecken im Innenraum oder belebte Terrassen im Außenbereich, mit Hue Beleuchtung kannst Du einfach zu Deinem Lebensstil passende, ansprechende und adaptive Beleuchtung erschaffen.

Außenbereich eines modernen Hauses mit Lichterketten in Rot, Weiß und Blau auf der Terrasse

Ob dekorative Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung oder smarte Deko-Beleuchtung – dieser Guide verbindet Inspiration mit praxisnahen Tipps von Philips Hue, damit Du Deine Räume stilvoll und mit Selbstvertrauen gestalten kannst.

Was dekorative Lichterketten ausmacht – und warum sie so beliebt sind?

Dekorative Lichterketten bestehen aus Strängen kleiner Lichtquellen, üblicherweise LEDs, die über flexible Kabel verbunden sind. Ihr Charme liegt in sanfter, fokussierter Beleuchtung, die ein lokalisiertes Glühen oder sogar Lichtvorhänge erschaffen kann, anstatt einen Raum wie Deckenleuchten zu Fluten. Dekorative Beleuchtung von Philips Hue wie die Festavia-Kollektion bieten diese Vorteile und ermöglichen zudem die Steuerung von Helligkeit, Farbe und weiteren smarten Effekten.

Außenbereich eines modernen Hauses mit Lichterketten über dem Pool

Moderne LED-Deko-Beleuchtung ist sehr energieeffizient, langlebig und fühlt sich kühl an. Philips Hue erweitert dies mit smarten Beleuchtungstechnologien wie Routinen, Zeitplanung, KI-/IoT-Automatisierungen und Integration für Sprachassistenten (Google Assistant, Alexa, Siri), um Innen- und Außenbeleuchtung einfacher und intuitiver zu machen. Mit dieser Kombination kannst Du Deinen Raum ohne große Renovierung oder komplexe Einrichtung aufwerten.

 

 

Arten von dekorativen Lichterketten

Wenn Du die verschiedenen Leuchtenarten kennst, findest Du leichter die passende Lösung:

Micro-LED-Lichterketten

Diese dünnen, flexiblen Lichter sind ideal, um sie über Regale, Grünzeug oder Möbel zu drapieren. Der OmniGlow Micro-LED-Lightstrip von Philips Hue verleiht jedem Winkel einen dezenten, aber anpassbaren Schein.

Kugel- oder Girlanden-Lichterketten

Größere Lampen sorgen für eine entspannte, festliche Atmosphäre. Hue Festavia Globe Outdoor-Lichterketten bieten Wärme, Tiefe und Atmosphäre für Terrassen, Lauben oder Wohnbereiche im Inneren.

Eine Festavia Globe Lichterkette für den Außenbereich beleuchtet eine Decke mit einer smarten Beleuchtung in gelben, pink- und orangefarbenen Tönen

Farbverlauf oder farbfähige Lichter

Smarte dekorative Leuchten wie jene der Hue Festavia Kollektion bieten dynamische Farbverlaufseffekte, mehrfarbige Übergänge, Effektanimationen, Zeitplanung und App-Steuerung sowie vollständige Hue Automatisierung, sodass Du die Atmosphäre sofort an Deine Stimmung oder Aktivität anpassen kannst.

Dekorative Permanent Outdoor Lichterkette

Langlebig, wetterfest und für die ganzjährige Nutzung konzipiert. Hue Permanent Outdoor Lichterketten und Spots beleuchten Terrassen, Wege und Zäune, unbeirrt von Regen oder Sonnenlicht.

Eine Festavia Permanent Lichterkette, die an der Decke eines Balkons befestigt ist, mit Lichtkapseln, die in rosa und violettem Licht leuchten

Dekorative Beleuchtungsideen für Innenräume

Die Beleuchtung bestimmt die Stimmung in einem Raum. So kannst Du Philips Hue Produkte für Innenräume nutzen:

Eine beruhigende Leseecke bauen

Hänge Hue Festavia Lichterketten oberhalb von Bücherregalen oder an Wänden auf und genieße warmes, indirektes Licht an ruhigen Abenden mit einem Buch.

Möbel und zentrale Elemente in Szene setzen

Um Lichterketten zu ergänzen, kannst Du Akzentbeleuchtung hinzufügen – für einen Hauch zusätzlichen Funkelns Platziere Hue Go Portable Lights oder Hue Play Light Bars an Kopfenden, Spiegeln oder Regalen, um zentrale Stücke hervorzuheben.

Mit mehreren Lichtschichten Tiefe erzeugen

Platziere Leuchten hinter Vorhängen, entlang von Türrahmen oder Lightstrips in Nischen. Mit Philips Hue kannst Du die Beleuchtung über smarte Szenen personalisieren, Farben und Helligkeit anpassen und so ruhige, konzentrationsfördernde oder heitere Stimmungen erschaffen.

Dekorative Beleuchtung für Wellness

Eine sanfte dekorative Beleuchtung kann Entspannungsrituale unterstützen. Verwende abends warme Farbtöne oder aktiviere beruhigende Hue Szenen wie „Soothing”, „Herzliche Umarmung” oder „Relax”, um Dich nach einem langen Tag zu entspannen.

Zirkadiane Beleuchtung mit Lichterketten und Lightstrips

Mit dynamischen Szenen und automatischen Routinen von Philips Hue folgen dekorative smarte Leuchten Deinem natürlichen Rhythmus – kühleres Licht am Morgen macht wach, wärmere Farbtöne fördern am Abend die Entspannung.

Inspiration für dekorative Lichterketten im Schlafzimmer

Hänge die Festavia am Kopfende auf, bringe Micro-LEDs hinter durchscheinenden Vorhängen an oder kombiniere eine Hue Go mit Festavia Farbverlaufssträngen, um Dein Schlafzimmer in einen sanften, atmosphärischen Rückzugsort zu verwandeln.

Dekorative Beleuchtung für Dein Zuhause

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Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

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Entdecke weitere smarte dekorative Beleuchtung von Philips Hue.

 

 

Dekorative Beleuchtungsideen für den Außenbereich

Außenbeleuchtung sorgt bei Feiern, an ruhigen Abenden oder beim Entspannen für Stimmung. Philips Hue Produkten für den Außenbereich sorgen das ganze Jahr für die perfekte Stimmung:

Gestalte Deine Terrasse oder Deinen Balkon bewusst

Wickle Hue Festavia Globe Outdoor-Lichterketten um Lauben, Pfosten oder Geländer und erschaffe einen klar abgegrenzten „Raum” im Außenbereich.

Außenfassade eines Hauses, beleuchtet mit dauerhaft installierten Hue Festavia Lichterketten in bunten Farben im Halloween-Stil.

Das ganze Jahr über Atmosphäre schaffen

LED-Außenleuchten trotzen Regen, Schnee und Hitze. Mit smarter Steuerung kannst Du dank smarter Zeitplanung und Automatisierung in der Hue App von warmweißem Licht zu saisonalen Farben und Effekten wechseln.

Verleihe Wegen einen sanften Schein

Mit Philips Hue Lily Outdoor-Spots oder Festavia Permanent Outdoor-Lichterketten kannst Du Wege und die Ränder des Gartens säumen, um die Sicherheit zu verbessern und Tiefe zu schaffen.

Dekorative Beleuchtung für den Außenbereich

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Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m

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Bridge smarte Schaltzentrale weiß

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So wählst Du die richtigen dekorativen Lichterketten aus

Länge &amp; Reichweite

Miss den Bereich aus und ergänze weitere Lichterketten, damit Du sie schön drapieren oder in Schichten anordnen kannst. Hue Festavia Lichterketten sind in einer Vielzahl von Längen verfügbar.

Leistung &amp; Einrichtungsstil

Hue Leuchten für den Innenbereich sind mit normalen Steckdosen kompatibel, während Festavia Lichterketten für den Außenbereich wetterfeste Steckverbinder verwenden. Smarte Hue Produkte erfordern weniger zusätzliche Verkabelung.

Farbtemperatur &amp; Stimmung

Warmweißes Licht = gemütlich und ruhig 
Kaltweißes Licht = klar und modern 
Farbfähig = vielseitig für Feiertage, Jahreszeiten und den persönlichen Stil

Smart vs. traditionell

Mit smarten dekorativen Leuchten von Philips Hue kannst Du Routinen automatisieren, die Helligkeit anpassen, Sprachsteuerung verwenden und Smart Home-Systeme wie Google Home, Alexa und Apple Home integrieren.

 

 

Warum smarte dekorative Leuchten Deinen Raum aufwerten

Mit dekorativer smarter Beleuchtung hast Du die Stimmung komplett unter Kontrolle:

  • Automatisiere Zeitpläne mit der Hue Bridge

  • Passe mit dem Hue Dimmschalter die Farben an

  • Löse La,pen über dem Hue Motion Sensor aus 

  • Synchronisiere Lampen über die Hue Play HDMI Sync Box mit Musik oder Fernsehen

Mit smarter dekorativer Beleuchtung von Philips Hue wird Dein Zuhause durchdacht und ist für jede Situation gerüstet.

Das Licht und die Seele der Party – Globe Outdoor Lichterketten

Smarte Lichtsteuerung

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Wie Du mit Philips Hue dekorative Beleuchtung verbessern kannst

Philips Hue Festavia, Hue Go, Hue Play und Outdoor-Leuchten vereinen smarte Technologie mit kreativer Flexibilität. Mit der Hue App kannst Du:

  • Mehrfarbige Farbverläufe und dynamische Szenen einstellen

  • Warmen Schein für den Abend planen

  • Sensorgesteuerte Automatisierungen erschaffen 

  • Lampen für Entertainment synchronisieren

  • Helligkeit dem natürlichen Tageslicht anpassen

Deine Beleuchtung wird intuitiv, anpassungsfähig und schön – bei Tag und bei Nacht.

Praktische Tipps &amp; Sicherheit

  • Überprüfe die IP-Bewertungen der Hue Outdoor-Leuchten

  • Halte die Stromversorgung erhöht und trocken

  • Verwende Clips oder Haken für Stabilität

  • Vermeide eine Überlastung der Steckdosen 

  • Zeitpläne nutzen, um Energie zu sparen

Weitere Hilfe erhältst Du vom Philips Hue Support.

Smarte dekorative LED-Lightstrips

OmniGlow Lightstrip 3 m

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Lightstrip Outdoor 2 Meter

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Fazit

Dekorative Beleuchtung ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, jeden Raum zu verändern. Ob Innen- oder Außenbereiche: mit Philips Hue Lichterketten, smarten dekorativen Leuchten und dekorativen LED-Lightstips kannst Du Stil, Flexibilität und intelligente Funktionen passend für jeden Moment kombinieren – von ruhigen Abenden und Wellnessroutinen bis zu lebhaften Zusammenkünften und Feiern.

Von Hue Festavia Lichterketten und Hue Go Akzentleuchten bis zu Hue Lily Outdoor-Spots – es gibt für jeden Winkel Deines Zuhauses eine Option von Hue. Mit Szenen wie „Kerzenlicht“, „Nordlichter” oder „Sonnenuntergang Savanne” erschaffst Du eine immersive, persönliche Atmosphäre.

Mit Licht zu dekorieren ist mehr als nur Beleuchtung – es wird zu einem Ausdruck von Stimmung, Komfort und Kreativität, der das tägliche Leben aufwertet.

 

 

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