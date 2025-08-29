Die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro sind smarte Steuerzentralen, die eine Verbindung zu Deinem WLAN-Router herstellen, um ein Zigbee-Netzwerk aufzubauen. Sobald Du Deine Lampen installiert hast, können sie mit der Hue Bridge und untereinander kommunizieren.

Jedes Licht ist ein Repeater für das Signal, d. h., Du kannst das Netz durch das Hinzufügen von weiteren Lampen erweitern. Dies wird als Mesh-Netzwerk bezeichnet.

