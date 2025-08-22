LED-Technologie

Warum sind smarte Lampen LEDs? Ein paar Gründe:

1. Sie erhitzen sich nicht wie andere Leuchtmittel, denn das würde den Chip, der sie smart macht, beschädigen.

2. LEDs haben bereits eine interne Elektronik, sodass es einfacher ist, den smarten Chip einzubauen.

3. Sie können Millionen von Lichtfarben erzeugen.

4. Sie sind der derzeitige Standard in der Hausbeleuchtung, unter anderem wegen ihrer Energieeffizienz.

Eine Abkürzung weniger, um die Du Dir Gedanken machen musst. Es gibt noch ein paar andere, wie RGB, IC, WW... Diese Abkürzungen beziehen sich auf die Farben der LEDs.

Wusstest Du schon? Signify, das Unternehmen hinter Philips Hue, steht auch hinter Color Kinetics, dem Unternehmen, das sich auf „dynamische architektonische Lichtsysteme“ spezialisiert hat (d. h. ausgefallene professionelle Beleuchtung für Arenen, Lichtshows und dergleichen). Eines seiner größten Forschungsbereiche ist das Thema Farbe. Das bedeutet, dass wir in Sachen Farbbeleuchtung auf die besten Experten zurückgreifen können.