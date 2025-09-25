Unser Direktvergleich zeigt Dir, welche smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause Deinen Wünschen gerecht wird.
Neu
Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.
Version
Aktueller Preis ist 89,99 €
Produkt-Highlights
- Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
- MotionAwareTM Technologie
- Aktiviert Hue Sync-Surround-Beleuchtung und Sicherheitsintegration
- Compatible with Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Advanced encryption with Zigbee Trust Center
Hue Bridge oder Hue Bridge Pro?
Größe des smarten Lichtsystems
Max. Anzahl der Lampen oder Leuchten pro Hue Bridge
Max. Anzahl der Zubehörteile pro Hue Bridge
Speicherkapazität und Geschwindigkeit der Lichtszenen
MotionAware™ Nutze Lampen als Bewegungsmelder
Erstelle Automatisierungen
Internetverbindung
Platzierung
Schutz durch das zigbee-Sicherheitssystem
Nutze das volle Potenzial eines smarten Lichtsystems
Mit der Hue Bridge erlebst Du smarte Beleuchtung wie noch nie zuvor.
All-in-One-Kontrolle
Unsere modernsten und beliebtesten Funktionen stehen Dir mit der Hue Bridge direkt in der Philips Hue App zur Verfügung.
Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall aus
Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart-Home-System zugreifen. Steuere Deine Beleuchtung, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass sich Deine Beleuchtung automatisch nach einem Zeitplan ein- und ausschaltet.
Hue MotionAware™
Mit dieser fantastischen neue Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen Zuhause reagieren. Mit 3 oder 4 Lampen in demselben Zimmer kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, der Deine Anwesenheit erkennt und alle zugewiesenen Lampen einschaltet. Kein separater Bewegungsmelder erforderlich!
Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor
Im Vergleich zur Hue Bridge bietet die Hue Bridge Pro mit dem neuen Hue Chip Pro die 3-fache Kapazität, Unterstützung für mehr als 150 Lampen oder Leuchten und 50 Zubehörteile, 500 Szenen und 5 Mal schnellere Reaktionszeiten.
Sicherheit mit zigbee
Deine Privatsphäre hat für uns Priorität. zigbee und Philips Hue verhindern unbefugten Zugriff auf Dein smartes Lichtsystem.
Fragen und Antworten
Wozu dient die Philips Hue Bridge?
Wozu dient die Philips Hue Bridge?
Kann ich die Hue Bridge Pro mit WLAN anstelle eines Ethernet-Kabels verwenden?.
Kann ich die Hue Bridge Pro mit WLAN anstelle eines Ethernet-Kabels verwenden?.
Was ist der Unterschied zwischen Hue Bridge Pro und Hue Bridge?
Was ist der Unterschied zwischen Hue Bridge Pro und Hue Bridge?
Kann ich die Hue Bridge Pro mit allen meinen Philips Hue Lampen und Zubehör verwenden?
Kann ich die Hue Bridge Pro mit allen meinen Philips Hue Lampen und Zubehör verwenden?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.