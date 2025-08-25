Support

Was Du für Philips Hue brauchst

Falls Du Dich schon mal gefragt hast „Wie kann meine Beleuchtung auf Musik reagieren?” oder „Wie richte ich ein Sicherheitssystem mit meiner Beleuchtung ein?”, dann lies unsere Zusammenfassungen. Wir verraten Dir alles, was Du wissen musst, um Dein System richtig nutzen zu können. 

Ich möchte...

... eine praktische und smarte Steuerung

... coole Lichteffekte

... Außenbeleuchtung

... ein Sicherheitssystem einrichten

... Beleuchtung fürs Einschlafen und Aufwachen

... Beleuchtung mit dem Fernseher synchronisieren

... Beleuchtung mit meiner Musik synchronisieren

... Beleuchtung mit dem PC synchronisieren

Philips Hue bequem steuern

... eine praktische und smarte Steuerung

Mit diesem smarten Beleuchtungs-System kannst Du Deine Beleuchtung automatisieren, Bewegungsmelder und Schalter verwenden und Deine Beleuchtung von überall aus über die App steuern.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Eine Philips Hue Lampe oder Leuchte
- Hue App
- Hue MotionAware™
- Philips Hue Dimmschalter (optional)

Kann ich dieses Setup auch ohne Hue Bridge oder Hue Bridge Pro bekommen?

Wir empfehlen...

Neu
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Flash Sale -25%
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

59,99 €

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

44,99 €

Flash Sale -25%
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Flash Sale -25%
Smart Plug weiss

Hue

Smart Plug weiss
Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

34,99 €

Flash Sale -25%
Tap Dial Schalter schwarz

Hue

Tap Dial Schalter schwarz
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Flash Sale -25%
Smart Button weiß

Hue

Smart Button weiß
Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung

21,99 €

Coole Lichteffekte mit Philips Hue

... coole Lichteffekte

Lass Dein Haus wie einen Instagram Post aussehen. Mit diesem smarten Setup für Deine Beleuchtung kannst Du Szenen einstellen, Dein Licht zum Leben erwecken und Effekte verwenden.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Hue App
- Philips Hue Dimmschalter oder Tap Dial Schalter (optional)

Kann ich coole Lichteffekte ohne eine Hue Bridge bekommen?

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Steuerung per App oder Sprache*
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

179,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Flash Sale -25%
Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

179,99 €

Sale
Set: Gradient Signe Stehleuchte weiß + Bridge

Set: Gradient Signe Stehleuchte weiß + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

389,98 €

370,48 €

Flash Sale -25%
Festavia Lichterkette 20m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 20m
Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

219,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Flash Sale -25%
Gradient Signe Stehleuchte Oak

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte Oak
Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

349,99 €

Philips Hue Außenbeleuchtung

... eine schöne Außenbeleuchtung

Bringe Deinen Garten, Deine Veranda oder Deine Terrasse zum strahlen. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du smarte Leuchten in Deinem Außenbereich installieren, egal ob Du sie mit dem Stromnetz verbindest oder mit Niedervolt-Technik an Deine nächste Außensteckdose anschließt und so überall platzieren kannst, wo Du willst.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue Außenleuchten
- Hue App

Kann ich ohne Hue Bridge eine Außenbeleuchtung anschließen?

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

349,99 €

Flash Sale -25%
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Lightstrip Outdoor 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 2 Meter
1 x 2 Meter Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*

139,99 €

Flash Sale -25%
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Calla Outdoor Sockelleuchte

Hue White & Color Ambiance

Calla Outdoor Sockelleuchte
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

129,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

159,99 €

Flash Sale -25%
Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)

Hue White & Color Ambiance

Hue Impress Outdoor Wandleuchte (Niedervolt)
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
PSU separat erhältlich

159,99 €

Artikel fast ausverkauft

Philips Hue Security System

... ein Sicherheitssystem einrichten

Besorge Dir ein umfassendes Sicherheitssystem für Dein Zuhause. Mit diesem Setup kannst Du Dein Zuhause in Echtzeit mit Smart Security Kameras und Sensoren überwachen.

Was Du verwenden kannst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue Lampen
- Hue Secure Kameras
- Hue Secure Kontaktsensoren
- Hue MotionAware™

Wie richte ich Philips Hue Secure ein?

Wir empfehlen...

Bis zu 40% Rabatt
Secure Starter-Set: E27 Lampe A60 2er-Pack 1100 + Kontaktsensoren 3er-Pack weiß + Bewegungsmelder

Hue

Secure Starter-Set: E27 Lampe A60 2er-Pack 1100 + Kontaktsensoren 3er-Pack weiß + Bewegungsmelder
Bis zu 1055 Lumen*
Weiß- und Farblicht
Kontaktsensoren enthalten
Inklusive Hue Bridge

299,99 €

179,99 €

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

44,99 €

Flash Sale -25%
Hue Secure Starter-Set mit Kamera

Hue

Hue Secure Starter-Set mit Kamera
Bis zu 1055 Lumen*
Weiß- und Farblicht
Kamera und Sensoren enthalten
Inklusive Hue Bridge

349,99 €

Artikel fast ausverkauft

Flash Sale -25%
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

69,99 €

Flash Sale -25%
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

59,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz

309,99 €

Flash Sale -25%
Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten

169,99 €

Philips Hue Einschlaf- & Aufwachbeleuchtung

... Beleuchtung fürs Einschlafen und Aufwachen

Smarte Beleuchtung für mehr Wohlbefinden. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Aufwach- und Einschlafautomatisierungen erstellen und natürliche Lichtszenen verwenden.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White Ambiance oder White and Color Ambiance Lampen
- Hue App

Kann ich ohne Hue Bridge eine Einschlaf- und Aufwachbeleuchtung einstellen?

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

64,99 €

Flash Sale -25%
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Smart Button

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button

149,99 €

Flash Sale -25%
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

89,99 €

Flash Sale -25%
Gradient Signe Tischleuchte Oak

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte Oak
Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

239,99 €

Philips Hue Lampen mit dem TV synchronisieren

... Synchronisation von Licht und TV

Du fragst Dich bestimmt: „Warum sollte ich das wollen?“ Vertraue uns – Du wirst es gleich verstehen. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Deine Beleuchtung mit Serien, Filmen oder Games synchronisieren. 

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box oder die Philips Hue Sync TV App*
- Hue App

*Die Hue Sync Box kann mit jedem Fernseher verwendet werden, der über HDMI angeschlossene Geräte nutzt, z. B. eine Set-Top Box, ein Streaming Device oder eine Spielekonsole. Die Hue Sync TV App ist kompatibel mit bestimmten Samsung- und LG-Fernsehern.

Kann ich Lampen ohne Hue Bridge mit meinem Fernseher synchronisieren?

Wir empfehlen...

Bis zu 40% Rabatt
PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge

LIGHTSTRIPS

PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

199,99 €

119,99 €

Flash Sale -25%
TV Play Gradient Lightstrip 65"

Hue White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

219,99 €

Sale
Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

199,98 €

189,98 €

Philips Hue Beleuchtung mit Musik synchronisieren

... Synchronisation von Licht und Musik

Lasse Deine Beleuchtung im Takt der Musik leuchten. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Deine Beleuchtung mit der Musik synchronisieren.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Philips Hue Play HDMI Sync Box (optional)*
- Hue App

*Wenn Du ein Spotify Konto hast, kannst Du Musik direkt über die Philips Hue App synchronisieren. Wenn Du Musik über einen anderen Anbieter synchronisieren möchtest, kannst Du die Philips Hue Play HDMI Sync Box verwenden. 

Kann ich meine Beleuchtung auch ohne Hue Bridge mit meiner Musik synchronisieren?

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Intelligente Lichtregelung

139,99 €

Flash Sale -25%
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

89,99 €

Flash Sale -25%
Tragbare Tischleuchte Hue Go

Hue White & Color Ambiance

Tragbare Tischleuchte Hue Go
Für den Innen- und Außenbereich
Steuerung mit Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Flash Sale -25%
Gradient Signe Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

219,99 €

Flash Sale -25%
Festavia Lichterkette 8m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 8m
Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

119,99 €

Flash Sale -25%
Festavia Lichterkette 20m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 20m
Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

219,99 €

Sale
Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

199,98 €

189,98 €

Sale
Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

389,98 €

311,98 €

Philips Hue Lampen mit dem PC synchronisieren

... Synchronisation von Licht und PC

Perfekt geeignet für Gamer. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Dein Licht mit den Inhalten auf Deinem Computerbildschirm synchronisieren.

Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Philips Hue Sync Desktop App
- Hue App

Kann ich Lampen auch ohne Hue Bridge mit meinem Computer synchronisieren?

Wir empfehlen...

Bis zu 40% Rabatt
PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge

LIGHTSTRIPS

PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

199,99 €

119,99 €

Bis zu 40% Rabatt
Hue Play Gradient Lightstrip für PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play Gradient Lightstrip für PC
Hergestellt für 32- bis 34-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge erforderlich

169,99 €

101,99 €

Flash Sale -25%
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Flash Sale -25%
Play Lightbar schwarz Basis-Set

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar schwarz Basis-Set
Einzelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

79,99 €

Sale
Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

199,98 €

189,98 €

Sale
Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge

Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

279,98 €

265,98 €

Sale
Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m

Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m
Weißes und farbiges Licht
Inklusive Verlängerung
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

79,98 €

71,98 €

Fragen & Antworten

Warum ist für manche Setups eine Philips Hue Bridge erforderlich?

Was mache ich mit meinen normalen Schaltern?

Was passiert, wenn jemand das Licht am Lichtschalter ausschaltet? 

Kann ich mit Bluetooth beginnen und später eine Hue Bridge hinzufügen?

Was ist mit meinen Leuchten, bei denen nicht-smarte Lampen integriert sind? 

Muss ich immer die App verwenden, um meine Lampen zu steuern?

Was ist der Unterschied zwischen einer smarten Steuerzentrale und einer Hue Bridge?

Wo im Haus sollte ich am besten anfangen?

Muss ich technisch begabt sein, um smarte Lampen zu verwenden?

Was ist, wenn ich einen physischen Dimmschalter anstelle eines Lichtschalters habe?

Wie es funktioniert

Wie es funktioniert

Tauche tief in die Funktionsweise von Philips Hue ein.

Jetzt entdecken
App

App

Schaue Dir an, was Du mit unserer preisgekrönten App machen kannst.

Jetzt entdecken

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

