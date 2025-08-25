Falls Du Dich schon mal gefragt hast „Wie kann meine Beleuchtung auf Musik reagieren?” oder „Wie richte ich ein Sicherheitssystem mit meiner Beleuchtung ein?”, dann lies unsere Zusammenfassungen. Wir verraten Dir alles, was Du wissen musst, um Dein System richtig nutzen zu können.
Was Du für Philips Hue brauchst
Ich möchte...
... eine praktische und smarte Steuerung
... coole Lichteffekte
... Außenbeleuchtung
... ein Sicherheitssystem einrichten
... Beleuchtung fürs Einschlafen und Aufwachen
... Beleuchtung mit dem Fernseher synchronisieren
... Beleuchtung mit meiner Musik synchronisieren
... Beleuchtung mit dem PC synchronisieren
Mit diesem smarten Beleuchtungs-System kannst Du Deine Beleuchtung automatisieren, Bewegungsmelder und Schalter verwenden und Deine Beleuchtung von überall aus über die App steuern.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Eine Philips Hue Lampe oder Leuchte
- Hue App
- Hue MotionAware™
- Philips Hue Dimmschalter (optional)
Ich möchte...
... coole Lichteffekte
Lass Dein Haus wie einen Instagram Post aussehen. Mit diesem smarten Setup für Deine Beleuchtung kannst Du Szenen einstellen, Dein Licht zum Leben erwecken und Effekte verwenden.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Hue App
- Philips Hue Dimmschalter oder Tap Dial Schalter (optional)
Ich möchte...
... eine schöne Außenbeleuchtung
Bringe Deinen Garten, Deine Veranda oder Deine Terrasse zum strahlen. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du smarte Leuchten in Deinem Außenbereich installieren, egal ob Du sie mit dem Stromnetz verbindest oder mit Niedervolt-Technik an Deine nächste Außensteckdose anschließt und so überall platzieren kannst, wo Du willst.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue Außenleuchten
- Hue App
Ich möchte...
... ein Sicherheitssystem einrichten
Besorge Dir ein umfassendes Sicherheitssystem für Dein Zuhause. Mit diesem Setup kannst Du Dein Zuhause in Echtzeit mit Smart Security Kameras und Sensoren überwachen.
Was Du verwenden kannst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue Lampen
- Hue Secure Kameras
- Hue Secure Kontaktsensoren
- Hue MotionAware™
Ich möchte...
... Beleuchtung fürs Einschlafen und Aufwachen
Smarte Beleuchtung für mehr Wohlbefinden. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Aufwach- und Einschlafautomatisierungen erstellen und natürliche Lichtszenen verwenden.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White Ambiance oder White and Color Ambiance Lampen
- Hue App
Ich möchte...
... Synchronisation von Licht und TV
Du fragst Dich bestimmt: „Warum sollte ich das wollen?“ Vertraue uns – Du wirst es gleich verstehen. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Deine Beleuchtung mit Serien, Filmen oder Games synchronisieren.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box oder die Philips Hue Sync TV App*
- Hue App
*Die Hue Sync Box kann mit jedem Fernseher verwendet werden, der über HDMI angeschlossene Geräte nutzt, z. B. eine Set-Top Box, ein Streaming Device oder eine Spielekonsole. Die Hue Sync TV App ist kompatibel mit bestimmten Samsung- und LG-Fernsehern.
Was Du brauchst
Ich möchte...
... Synchronisation von Licht und PC
Perfekt geeignet für Gamer. Mit diesem smarten Beleuchtungs-Setup kannst Du Dein Licht mit den Inhalten auf Deinem Computerbildschirm synchronisieren.
Was Du brauchst
- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and Color Ambiance Lampen
- Philips Hue Sync Desktop App
- Hue App
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.