Starter-Sets für LED Beleuchtung

Starter-Sets für smarte Beleuchtung

Mit einer Philips Hue Bridge, Lichtern und smartem Zubehör bieten diese Starter-Sets alles, was Du für die Einrichtung Deines intelligenten Lichtsystems benötigst.

Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter

White & Color Ambiance

Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter
Bis zu 1100 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter

229,99 €

Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter

White Ambiance

Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter
Bis zu 1100 Lumen
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter

159,99 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

159,97 €

127,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Dimmschalter

White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter

149,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter

189,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack

White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Intelligente Lichtregelung

139,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack

White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

179,99 €

Spare im Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button

White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button

189,99 €

Fast nicht mehr vorrätig

Spare im Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack

White

Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes Licht
Einfache Einrichtung
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

79,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

White Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter

129,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

White

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

99,99 €

Spare im Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button

White

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button
Bis zu 1100 Lumen*
Warmweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button

99,99 €

Leitfaden für smarte Starter-Sets

Warum sollte ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung kaufen?

Wie verwende ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung?

Welches Starter-Set für smarte Beleuchtung sollte ich kaufen?

Was ist ein Smart Light Starter-Set?

Wie richtet man smarte LED-Lichter ein?

Erfahre mehr über Starter-Sets für smarte Beleuchtung

LED Starter-Sets und smarte Beleuchtung

Smarte Lichtsysteme erklärt

Informiere Dich, bevor Du Dein erstes smartes Starter-Set installiert, über die Grundlagen und die Funktionsweise der smarten Beleuchtung.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

