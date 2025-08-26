Hue MotionAware™

Verwandle Deine Lampen in Bewegungsmelder! Mit MotionAware™ schalten Deine Lampen sich selbst (oder andere Hue Lampen) automatisch ein oder aus, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Diese innovative Funktion ist ausschließlich mit der Hue Bridge Pro verfügbar. Sie misst Schwankungen in der Stärke der von den Lampen untereinander ausgesendeten Zigbee-Signale.

MotionAware™ wird ganz einfach in der Hue App eingerichtet. Die große Mehrheit aller neuen oder alten Hue Lampen, Leuchten und Geräte unterstützt diese Funktion.