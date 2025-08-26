Mit Philips Hue erhältst Du nicht nur smarte Funktionen, sondern auch eine Smart Home-Einrichtung, deren Produkte nahtlos zusammenarbeiten.
Verwandle Deine Lampen in Bewegungsmelder! Mit MotionAware™ schalten Deine Lampen sich selbst (oder andere Hue Lampen) automatisch ein oder aus, sobald eine Bewegung erkannt wird.
Diese innovative Funktion ist ausschließlich mit der Hue Bridge Pro verfügbar. Sie misst Schwankungen in der Stärke der von den Lampen untereinander ausgesendeten Zigbee-Signale.
MotionAware™ wird ganz einfach in der Hue App eingerichtet. Die große Mehrheit aller neuen oder alten Hue Lampen, Leuchten und Geräte unterstützt diese Funktion.
Die Hue App hilft Dir dabei Schritt für Schritt bis zu vier Bewegungszonen in Deinem Zuhause einzurichten und jeder Zone drei oder vier kompatible Lampen zuzuweisen.
Erhalte Benachrichtigungen und löse Alarme aus, wenn ungebetene Gäste in Deinen Bewegungsbereichen entdeckt werden (erfordert ein Abonnement).
Entscheide, wie MotionAware™ reagieren soll: Lege den Erfassungsbereich fest, kalibriere die Empfindlichkeit, erstelle Zeitfenster für die aktive Bewegungserkennung und bestimme, welche Lampen ausgelöst werden sollen.
MotionAware™ erkennt im Laufe der Zeit Veränderungen in Deinen Räumen und optimiert so die Bewegungserkennung kontinuierlich.
Lege fest, wann die Beleuchtung an- und ausgehen soll– mit Deinen bevorzugten Einstellungen, zu jeder gewünschten Zeit.
Am Morgen gemütlich aufwachen und den Abend entspannt ausklingen lassen: Lass Dein Licht von selbst morgens langsam heller und abends sanft dunkler werden.
Dein Licht kann automatisch angehen, wenn Du Dich Deinem Zuhause näherst, und ausgehen, wenn Du es verlässt.
Lege durch die Auswahl von Lampen und Einstellungen fest, wann welches Licht an- und ausgehen soll.
Countdown mit Licht! Stelle einen Timer ein, damit Dein Licht nach einer bestimmten Zeit blinkt oder die Farbe ändert.
Es geht darum, sich in Szene zu setzen – und das meinen wir wortwörtlich. Szenen sind eine Kombination aus den Farben und der Helligkeit Deiner Beleuchtung. Sie lassen die Stimmung (oder das "Ambiente") im Raum entstehen.
Diese Szenen wurden von Beleuchtungsdesignern erstellt. Sie sind nach Stimmung, Anlass (ja, wir haben Feiertagsszenen!) und Atmosphäre geordnet.
Deine Beleuchtung kann Kerzen, den Kosmos, einen Tauchgang... und vieles mehr simulieren!
Bei diesen 24-stündigen Lichtszenen wechseln Deine Lampen im Laufe des Tages automatisch zwischen verschiedenen Lichteinstellungen.
Beleuchtung mit Farbverlauf gibt Dir mehr Funktionalität. Erziele verschiedene Lichteffekte mit Linear, Gespiegelt und Diffus.
Schau zu, wie Deine Lampen abhängig von der Action auf dem Bildschirm oder dem Sound Deiner Musik blinken, ihre Helligkeit und ihre Farben verändern!
Das innovative Home Security System, das Beleuchtung, Kameras und Sensoren vollständig integriert.
Das ist unsere sichtbare und hörbare Türklingelkamera. Richte die Hue Türklingelkamera so ein, dass Deine Beleuchtung blinkt, ein Ton zu hören ist und Dir eine Sofortnachricht schickt.
Finde heraus, ob Deine Kamera oder Türklingelkamera durch eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket ausgelöst wurde. Du kannst sogar Benachrichtigungen für bestimmte Dinge abschalten oder Push-Benachrichtigungen für wichtige Dinge erhalten.
Die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“ ist Teil Deines Home Security Systems. Damit geht Dein Licht an und aus, so als ob jemand zu Hause ist.
Alle Deine Hue Geräte funktionieren prima zusammen. Du kannst sie alle mit der Hue App steuern.
Philips Hue ist mit vielen anderen Smart Home-Geräten, Plattformen und Assistenten kompatibel, um Dir das Leben zu erleichtern.
Nutze sämtliche Eigenschaften, einschließlich Automatisierungen, Steuerung Deines gesamten Zuhauses, Hue Sync und Hue Secure.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.