Support
Küchenbeleuchtung

Küchenbeleuchtung

Mache Deine Küchenbeleuchtung smart! Ganz egal ob beim Kochen oder der Vorbereitung Deines Kaffees: mit Philips Hue bringst Du stimmungsvolle Beleuchtung und Farbe in Deine Küche.

Küchenbeleuchtung entdecken
Moderne Küche mit heller weißer Küchenbeleuchtung

Das passende Licht für jeden Moment

Smartes Licht in der Küche macht das Kochen einfacher und stimmungsvoller als je zuvor! Verwende helle Töne, um Dich auf die Zubereitung Deines Gerichts zu konzentrieren, und sanftere, warme Töne, um die Mahlzeit zu genießen.

Die besten Leuchten für Deinen Alltag

Black Friday 2= -30%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

59,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

259,99 €

Black Friday 2= -30%
Ensis Pendelleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Ensis Pendelleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

479,99 €

Black Friday 2= -30%
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

GU10 - Smarter Spot

Hue White & Color Ambiance

GU10 - Smarter Spot

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

64,99 €

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Bis zu 1521 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

79,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Starter-Kit, E27

Hue White

Starter-Kit, E27

Warmweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Steuerung mit App oder Sprache*
Play Gradient Light Tube weiß kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube weiß kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

199,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

199,99 €

Alle Leuchten ansehen
Moderne Küche, erhellt mit Schienenleuchten in der Küche

Das richtige Licht in der Küche – zum Kochen und für den gemütlichen kulinarischen Genuss

Mit smarter Küchenbeleuchtung kannst Du das Herzstück Deines Zuhauses auf alle Gelegenheiten vorbereiten. Helles, weißes Licht hilft Dir bei der Zubereitung einer Mahlzeit, während sanftere Töne in der Küche das perfekte Ambiente für Deine Gäste schaffen.

Die besten Leuchten für eine besondere Stimmung

Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar schwarz

Hue White & Color Ambiance

Perifo Lineare Lightbar schwarz

29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume

199,99 €

Perifo Schiene 1m schwarz

Hue

Perifo Schiene 1m schwarz

1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube

69,99 €

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

119,99 €

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

59,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Black Friday 2= -30%
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

249,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Flourish Pendelleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Flourish Pendelleuchte weiß

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

419,99 €

Artikel fast ausverkauft

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter

189,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Bis zu 1521 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

79,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Play Gradient Light Tube weiß kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube weiß kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

199,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

199,99 €

Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

19,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Alle Leuchten für die Küche ansehen
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspiration für Beleuchtung

Sieh Dir an, wie andere smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue.

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Leitfaden für smarte Küchenbeleuchtung

Welche Lichtfarbe ist am besten für die Küche geeignet?

Wie kann ich eine dunkle Küche aufhellen?

Welche ist die beste Beleuchtung für eine Kücheninsel?

Weitere Ideen für smarte Beleuchtung in Deiner Küche

Sechs Ideen für die Küchenbeleuchtung

Sechs Ideen für die Küchenbeleuchtung

Die besten Ideen für Deine Küchenbeleuchtung von den Philips Hue Experten. Sorge für mehr Helligkeit in Deiner Küche und schaffe so die perfekte Atmosphäre zum Kochen, Dekorieren, Entspannen und geselligem Beisammensein.

Entdecke weitere Ideen für die Küchenbeleuchtung
Leitfaden für Einbauleuchten in der Küche

Leitfaden für Einbauleuchten in der Küche

Einbauleuchten passen zu allen Küchentypen. Du brauchst Inspiration? Lese unseren Leitfaden, wie du Einbauleuchten in deiner Küche am besten einsetzt.

Entdecke unsere Tipps für Einbauleuchten in der Küche

Andere Räume erkunden

Wohnzimmerbeleuchtung

Schlafzimmerbeleuchtung

Badezimmerbeleuchtung

Esszimmerbeleuchtung

Home Office Beleuchtung

Gartenbeleuchtung und smarte Lampen für den Eingangsbereich
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay