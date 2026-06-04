Lampen mit dem Telefon steuern

Offizielle Philips Hue Apps

Du kannst unsere Apps für smarte Beleuchtung kostenlos heruntergeladen. Sie sind einfach zu bedienen und bieten alle Funktionen, die Du an Deinem Philips Hue System schätzt.

Hue App

Hue App

Steuere alle Deine Philips Hue Lampen mit der Hue Bridge oder per Bluetooth. Mit der zentralen App für das Philips Hue System kannst Du Deine Lampen ein- und ausschalten, automatische Funktionen und Timer erstellen, Deine Lampen mit Deinem Fernseher und Deiner Musik synchronisieren, Dein Smart Home Security System steuern und Dein Bluetooth-System mit einer Hue Bridge erweitern.

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Entdecke die Hue App
Philips Hue Sync - Desktop Software

Hue Sync Desktop App

Die Hue Sync Desktop App wurde speziell für Computer entwickelt. Diese bei Gamern beliebte App koppelt Deine farbfähigen Philips Hue Lampen mit dem Spielgeschehen auf Deinem Computerbildschirm.

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Mac Big Sur oder höher

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Windows 10 (x64)

Hue Sync kann nur auf dem Computer heruntergeladen werden

Entdecke die Synchronisierung mit dem PC
Bildschirm der Philips Hue Sync TV-App auf dem Fernseher im Wohnzimmer

Hue Sync TV App

Synchronisiere die Lichter in Deinem Heimkino mit allem, was auf Deinem TV-Bildschirm passiert, mit der Hue Sync TV App – ganz egal, was Du Dir ansiehst. Verfügbar für Fernseher von Samsung der Jahrgänge 2022 und neuer.¹

Entdecke die Hue Sync TV App

Erfahre mehr über Philips Hue

So funktioniert Hue

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Was Hue alles kann

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1. Verfügbar für QLED-Fernseher von Samsung der Serie Q60 oder höher aus dem Jahr 2022 und neuer (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Wenn Dein Fernseher die Philips Hue Sync TV App unterstützt, wird sie bei der Suche in den Apps angezeigt. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.

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