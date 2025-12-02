Support
Esszimmerbeleuchtung

Ob es sich um ein romantisches Abendessen, ein Familientreffen oder einen Arbeitstag von zu Hause aus handelt – Philips Hue hat smarte Esszimmerleuchten, die für jeden Anlass das optimale Licht bieten.

Esszimmerleuchten entdecken
Esszimmerleuchten: das perfekte Licht für leckere Mahlzeiten

Optimales Licht für jede Deiner Mahlzeiten

Du möchtest zu Hause eine Atmosphäre wie im Restaurant schaffen? Mit einem Fingertipp in der Philips Hue App kannst Du das Abendessen so gemütlich oder lebhaft gestalten, wie Du möchtest. Stelle warme, sanfte Töne für ein Abendessen unter der Woche ein, oder entscheide Dich für helle, lebhafte Farben für ein Dinner mit Freunden.

Festavia Lichterkette 8m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 8m

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

119,99 €

Flux Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen

69,99 €

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Festavia Lichterkette 20m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 20m

Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

219,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

OmniGlow Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow Lightstrip 3 m

2700 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß

139,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Flux Lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen

99,99 €

Erstelle Dein Set
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

59,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Neu
Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Deckenleuchten

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff

119,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Festavia Lichterkette 40m

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 40m

Erstelle einen Farbverlauf
500 smarte Farb-LEDs
40-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

359,99 €

Erstelle Dein Set
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

89,99 €

Erstelle Dein Set
Tap Dial Schalter weiß

Hue

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

24,99 €

Esszimmerleuchten ansehen
Esszimmerbeleuchtung für Gäste

Perfekte Esszimmerbeleuchtung für einen Abend mit Freunden

Jeder Moment braucht den perfekten Soundtrack – und mit Philips Hue kannst Du Deine Esszimmerbeleuchtung im Takt der Musik tanzen lassen.

Die beste Esszimmerbeleuchtung für mehr Stimmung

Gradient Signe Stehleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

329,99 €

Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

21,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Esszimmerleuchten entdecken

Leitfaden für die Esszimmerbeleuchtung

Welche Lichtfarbe eignet sich am besten für das Esszimmer?

Wie hoch sollte eine Esszimmerleuchte über einem Tisch hängen?

Sollten Esszimmer- und Küchenbeleuchtung aufeinander abgestimmt sein?

Weitere Ideen für smarte Esszimmerbeleuchtung

Tipps für die Unterschrankbeleuchtung

Tipps für die Unterschrankbeleuchtung

Die Beleuchtung unter Schränken ist eine stilvolle Möglichkeit, für Atmosphäre zu sorgen und gleichzeitig Arbeitsbereiche zu beleuchten. Entdecke, wie Du Lightstrips unter Deinen Schränken am besten einsetzen kannst.

Ideen entdecken
Wie smartes Licht Dein Esszimmer verändern kann

Wie smartes Licht Dein Esszimmer verändern kann

Hast Du Dich schon einmal gefragt, was smarte Beleuchtung eigentlich ist? Hier findest Du eine einfache Erklärung, wie smarte Beleuchtung funktioniert und was Du damit machen kannst.

Entdecke smarte Lichtlösungen

