Smart Home Security

Schütze Dein Zuhause mit Licht und sorge so für ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit, ganz gleich, ob Du zu Hause bist oder unterwegs. Mit Philips Hue erhältst Du nicht nur Smart Home Security, sondern Bright Home Security.

Schwarz

White

Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Secure Flutlicht Kamera

Hue

Philips Hue Secure Flutlicht Kamera
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD-Video
Weiß- und Farblicht
Anschluss an das heimische Stromnetz
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabellos

Hue

Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera weiß, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera inkl. Standfuß weiß, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß weiß, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten
Leitfaden für Smart Home Security

Was ist Smart Home Security?

Wie wird mein Smart Home sicherer?

Gibt es drahtlose Sicherheitskameras?

Was ist Smart Home Überwachung?

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage zum Thema Smart Home Security finden?

Erfahre mehr über Smart Home Security

Sicherheitsbeleuchtung

Was ist Sicherheitsbeleuchtung?

Bei einer wirksamen Sicherheitsbeleuchtung geht es nicht mehr nur darum, hier und da ein paar helle Lampen zu installieren.
Automatisierung von Sicherheit und Beleuchtung

Mehr Sicherheit durch die Automatisierung Deiner Beleuchtung

Setze auf das Zusammenspiel von Philips Hue Lampen, Sensoren, Sicherheitskameras und der Hue App: Damit hast Du immer ein gutes Gefühl, ob Du nun zu Hause bist oder unterwegs.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

