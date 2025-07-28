Support
Alle Smart Home Produkte

Alle Smart Home Produkte

Entdecke das gesamte Angebot an smarten Produkten von Philips Hue! Dekoriere Dein Zuhause - von innen und außen - mit smarten Leuchten und Lampen, sowie smarten Sicherheitskameras und Sensoren.

668 Produkte
Alle Produkte Starter-Sets (18) Lampen (91) Lightstrips (31) Security (32)
Weiches, warmes Weiß

Weiches, warmes Weiß

(33)

Warm bis kaltweiß

Warm bis kaltweiß

(76)

Farbiges Licht

Farbiges Licht

(135)

Gradient

Gradient

(30)

Gold

Gold

(1)

Anthrazit

Anthrazit

(6)

Schwarz

Schwarz

(104)

Aluminium

Aluminium

(2)

Edelstahl

Edelstahl

(6)

Kupfer

Kupfer

(1)

White

White

(72)

Silberfarben

Silberfarben

(1)

Eiche

Eiche

(2)

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

119,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo gerader Steckverbinder schwarz

Hue

Perifo gerader Steckverbinder schwarz
Verbindet zwei Schienen
Gerades Design erstellen
Gerades Design erstellen

19,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

159,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

89,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

59,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Eckverbindungsstück Außen schwarz

Hue

Perifo Eckverbindungsstück Außen schwarz
Verbindet zwei Schienen
90-Grad-Ecke herstellen
L- und U-Form herstellen

29,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz

Hue

Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz
Für Decken geeignet
Schafft eine Verbindung zwischen zwei Schienen
Stromverkabelt
Leistung bis 100 Watt

99,99 €

Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Lineare Lightbar schwarz

White & Color Ambiance

Perifo Lineare Lightbar schwarz
29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume

199,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabellos

Hue

Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

179,99 €

Fast nicht mehr vorrätig

Nahaufnahme der Vorderseite von Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß

White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀29,1 cm
Bis zu 2250 Lumen
Synthetisches Profil

109,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

349,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

1-12 von 668

Leitfaden für Smart Home Produkte

Was sind Smart Home Produkte?

Welche smarten Produkte funktionieren mit Google Home?

Welche Smart Home Produkte funktionieren mit Alexa?

Welche Smart Home Geräte für Beleuchtung haben wir?

Welche anderen Arten von Smart Home Produkten bieten wir an?

Erfahre mehr über Smart Home Produkte

Smarte Beleuchtung und Smart Home Produkte

Smarte Lichtsysteme erklärt

Möchtest Du wissen, was smarte Leuchtmittel alles können? In unserem Leitfaden für smarte Beleuchtung erfährst Du alles.
Smarte Security Produkte

Was ist Sicherheitsbeleuchtung?

Bei einer effektiven Sicherheitsbeleuchtung geht es nicht nur darum, hier und da ein paar helle Lichter zu installieren.

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Das Zusammenspiel von Philips Hue Leuchten, Sensoren, Security Kameras und die Hue App sorgt für ein beruhigtes Gefühl – egal ob Du zu Hause oder unterwegs bist.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay