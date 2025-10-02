Support
Beleuchte den Weg durch Deinen Außenbereich und erzeuge mit einem schönen, leistungsstarken smarten Licht die passende Stimmung für jeden Anlass.

Leitfaden für smarte LED-Außenleuchten

Was sind Wandleuchten für den Außenbereich?

Wie kann ich Außenbeleuchtung als dekoratives Element einsetzen?

Was ist eine Pollerleuchte?

Was sind smarte Außenleuchten?

Kann ich smarte LED-Außenleuchten mit Bewegungsmeldern verwenden?

Wie plane ich eine smarte Landschaftsbeleuchtung?

Smart Lichter für die Veranda

5 Ideen für eine imposante Beleuchtung Deines Eingangsbereichs

Mit diesen Ideen für smarte Außenbeleuchtung erhalten Deine Gäste einen perfekten ersten Eindruck von Deinem Zuhause.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

