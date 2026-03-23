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Smarte Philips Hue LED-Lightstrips

Ein Paar sitzt auf einem Sofa in einem Wohnzimmer, dessen Ecken und Deckenlinien mit dem direktem Licht eines OmniGlow LED-Lightstrips beleuchtet sind.

Heller, mutiger und besser als je zuvor!
Modernste Technologie trifft auf flexibles Design, um stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung zu schaffen, die perfekt in jeden Raum passt.   

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Lightstrips für jede Stimmung und jeden Raum

Ein OmniGlow LED-Lightstrip mit Direktbeleuchtung in pinken und violetten Lichttönen.

Omniglow Lightstrip

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Eine Wohnzimmer- und TV-Entertainment-Beleuchtung mit Flux Gradient Lightstrips in violetten und blauen Tönen.

Flux Lightstrip

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Eine Küche ist mit hellweißem, indirektem Licht von Lightstrips ausgeleuchtet, die unter Arbeitsplatten sowie in Decken- und Wandnischen verborgen sind und die Wände in sanftes Licht tauchen.

Ultraheller Flux Lightstrip

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Eine Wohnzimmer- und TV-Entertainment-Beleuchtung mit smarten LED-Lightstrips in einem Gradient violetter und blauer Töne.

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Verleihe Deinem Zuhause mit einem sanften Lichtakzent neuen Ausdruck

Smarte Hue LED-Lightstrips vergleichen

Welche LED-Lightstrips sind die besten für Dich? Finde es heraus mit diesem Direktvergleich.

Flux Lightstrip

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Flux ultraheller Lightstrip

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Omniglow Lightstrip

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Weiß und Farbverlauf 

LED-Typ 

RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC

Lichtverteilung 

Indirekt
Indirekt
Direkt

Lumen

1200 – 2000 (je nach Länge) 
2900 – 6000 (je nach Länge) 
2400 – 4800 (je nach Länge) 

Zimmer  

Wohnzimmer, Schlafzimmer 
Küche, Esszimmer, Arbeitszimmer, Flur 
Geeignet für jeden Raum, unbegrenzte Platzierungsmöglichkeiten

Lightstrip-Design 

Transparente Silikonhülle mit sichtbaren LEDs 
Transparente Silikonhülle mit sichtbaren LEDs 
Matte Silikonhülle, keine sichtbaren LEDs, einheitliche Lichtabstrahlung 

Platzierung

Verdeckt für Wandflutereffekt 
Verdeckt für Wandflutereffekt 
Sichtbar für direkte Beleuchtung Verdeckt für Wandflutereffekt

Kommunikationsprotokoll 

Bluetooth/zigbee 
Bluetooth/zigbee 
Bluetooth/zigbee 

Kann zugeschnitten werden

Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden  

Verlängerbar

Funktionieren im Entertainment-Bereich 

Nutzlebensdauer

25.000 Stunden 
25.000 Stunden 
25.000 Stunden 

Vergleiche smarte Hue Essential LED-Lightstrips

Unser preiswertes Essential Lightstrip Sortiment ist eine tolle Möglichkeit für den Einstieg oder zur Erweiterung Deines Setups. Nutze unseren praktischen Leitfaden, um sie zu vergleichen.

Essential Lightstrips

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Essential Flex Lightstrip

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Weiß und Farbverlauf 

LED-Typ 

RGBIC
RGBIC

Lichtverteilung 

Indirekt
Direkt

Zimmer

Wohnzimmer, Schlafzimmer
Wohnzimmer, Büro, Gaming-Zimmer

Lightstrip-Design 

Sichtbare LEDs mit Schutzbeschichtung, keine Hülle
Neon-Hülle

Platzierung 

Verdeckt für Wall Washing-Effekt
Sichtbare Platzierung, Wandformen

Kann zugeschnitten werden

Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden 

Nein
Nicht zutreffend

Verlängerbar

Nein
Nein

Funktionieren im Entertainment-Bereich 

Kommunikationsprotokoll 

Bluetooth/zigbee
Bluetooth/zigbee

Nutzlebensdauer

15.000 Stunden
15.000 Stunden

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Beleuchtungsideen für das echte Leben

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FAQ zum Hue LED-Lightstrip

Kann ich alle Philips Hue LED-Lightstrips zuschneiden und verlängern?

Was ist der Unterschied zwischen einem LED-Lightstrip mit und ohne Farbverlauf?  

Was ist der Unterschied zwischen dem Philips Hue Essential Lightstrip und Philips Hue Lightstrips? 

Was ist der Unterschied zwischen verdeckten und sichtbaren Lightstrips?

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