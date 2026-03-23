Heller, mutiger und besser als je zuvor!
Modernste Technologie trifft auf flexibles Design, um stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung zu schaffen, die perfekt in jeden Raum passt.
Smarte Philips Hue LED-Lightstrips
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Lightstrips für jede Stimmung und jeden Raum
Verleihe Deinem Zuhause mit einem sanften Lichtakzent neuen Ausdruck
Smarte Hue LED-Lightstrips vergleichen
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Flux ultraheller LightstripFlux ultraheller Lightstrip kaufen
Weiß und Farbverlauf
LED-Typ
Lichtverteilung
Lumen
Zimmer
Lightstrip-Design
Platzierung
Kommunikationsprotokoll
Kann zugeschnitten werden
Abgeschnittene Teile können wieder zusammengefügt werden
Verlängerbar
Funktionieren im Entertainment-Bereich
Nutzlebensdauer
Vergleiche smarte Hue Essential LED-Lightstrips
Unser preiswertes Essential Lightstrip Sortiment ist eine tolle Möglichkeit für den Einstieg oder zur Erweiterung Deines Setups. Nutze unseren praktischen Leitfaden, um sie zu vergleichen.
Essential LightstripsEssential Lightstrip kaufen
Essential Flex LightstripEssential Flex Lightstrip kaufen
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Hue LED-Lightstrip Bestseller
Lightstrip
Hue Essential Flex Lightstrip 5 m
99,99 €
LIGHTSTRIPS
Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m
199,99 €
LIGHTSTRIPS
Hue Flux Eck-Steckverbinder 4er-Pack
19,99 €
LIGHTSTRIPS
Hue Flux Halterung 4er-Pack
11,99 €
LIGHTSTRIPS
Hue Flux Steckverbinder 4er-Pack
14,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m
249,99 €
Beleuchtungsideen für das echte Leben
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