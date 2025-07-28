Smarte Philips Hue Sets

Support
Ganz gleich, ob Du Deine Sammlung an smarten Lampen erweiterst oder ganz neu startest: Mit diesen sorgfältig zusammengestellten Philips Hue Sets, zu denen auch Sets mit Hue Bridge gehören, kannst Du jeden Bereich in Deinem Zuhause mit smarter Beleuchtung ausstatten.

Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack

Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht

319,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack

Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Warm- bis kaltweißes Licht

139,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

359,98 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

389,98 €

311,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

359,98 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
Weißes und farbiges Licht
Bewegliche Spots
Batteriebetriebener Bewegungssensor

409,98 €

368,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

449,97 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

159,97 €

127,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

539,97 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

299,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge

Set: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 65 bis 75 Zoll Fernseher

279,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m

Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m
Weißes und farbiges Licht
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Einzigartiger Farbverlauf in mehreren Farben

224,98 €

Leitfaden für smarte Produkt-Sets

Gibt es Philips Hue Sets mit einer Bridge?

Welche Artikel sind in einem Produkt-Set enthalten?

Erfahre mehr über smarte Philips Hue Produkt-Sets

Was ist smarte Beleuchtung?

In diesem praktischen Leitfaden erfährst Du, was smarte Beleuchtung ist, wie sie funktioniert und vieles mehr.
Farbfähige LED-Lampen in Hue Produkt-Sets

5 Tipps für den Einsatz von farbfähigen Lampen

Erfahre, wie Du mit farbfähigen Lampen jeden Raum in Deinem Zuhause bereichern kannst.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

