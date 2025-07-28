Smarte Philips Hue Sets

Ganz gleich, ob Du Deine Sammlung an smarten Lampen erweiterst oder ganz neu startest: Mit diesen sorgfältig zusammengestellten Philips Hue Sets, zu denen auch Sets mit Hue Bridge gehören, kannst Du jeden Bereich in Deinem Zuhause mit smarter Beleuchtung ausstatten.
86 Produkte
Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht
319,98 €
Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Warm- bis kaltweißes Licht
139,98 €
Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
359,98 €
Sale
Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
389,98 €
311,98 €
Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
359,98 €
Sale
Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
Weißes und farbiges Licht
Bewegliche Spots
Batteriebetriebener Bewegungssensor
409,98 €
368,98 €
Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
449,97 €
Sale
Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
159,97 €
127,98 €
Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
539,97 €
Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung
299,98 €
Set: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 65 bis 75 Zoll Fernseher
279,98 €
Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m
Weißes und farbiges Licht
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Einzigartiger Farbverlauf in mehreren Farben
224,98 €
Leitfaden für smarte Produkt-Sets
Gibt es Philips Hue Sets mit einer Bridge?
Gibt es Philips Hue Sets mit einer Bridge?
Welche Artikel sind in einem Produkt-Set enthalten?
Welche Artikel sind in einem Produkt-Set enthalten?
Erfahre mehr über smarte Philips Hue Produkt-Sets
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.