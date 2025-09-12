Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Outdoor 40 Watt Netzteil

Outdoor 40 Watt Netzteil

Gestalte mit diesem Outdoor Netzteil Dein smartes Lichtsystem für den Außenbereich. Du kannst verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 40 Watt anschließen. Schließe ein bis zu 35 Meter langes Kabel an jede beliebige Philips Hue Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Wattleistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 40 Watt erreicht ist.

Produkt-Highlights

  • Verlängerungskabel
  • Leistung bis zu 40 W
  • Schwarz
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Resonate Outdoor Wandleuchte silber

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte silber

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

169,99 €

Erstelle Dein Set
Discover Flutlicht

Hue White & Color Ambiance

Discover Flutlicht

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

199,99 €

Erstelle Dein Set
Calla Outdoor Sockelleuchte

Hue White & Color Ambiance

Calla Outdoor Sockelleuchte

Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

129,99 €

Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte Oak

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte Oak

Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

349,99 €

Neu
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

89,99 €

Neu
Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

49,99 €

Neu
Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

59,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

59,99 €

Einfache Installation und Erweiterung

Einfache Installation und Erweiterung

Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay