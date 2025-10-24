Tap Schalter
Rufe Deine bevorzugten Szenen überall in Deinem Zuhause mit einem einzigen Tastendruck auf. Verwende Philips Hue Tap als Fernbedienung und schalte damit sämtliche Lampen auf einmal aus. Der komplett kabel- und batterielose Betrieb bietet unvergleichlichen Komfort.
Aktueller Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Kabellose Installation
- Automatisiert Deine Beleuchtung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik