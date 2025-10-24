Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)

A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)

Erweitere Dein intelligentes Beleuchtungssystem mit angenehmem warmweißen Licht mit diesen beiden vollständig dimmbaren Philips Hue White E27-Lampen. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der vollständigen intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.

Produkt-Highlights

  • White
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Bis zu 800 Lumen*
  • 2 x E27-Lampe
  • Warmweißes Licht
  • Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten

