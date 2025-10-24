A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Erweitere Dein intelligentes Beleuchtungssystem mit angenehmem warmweißen Licht mit diesen beiden vollständig dimmbaren Philips Hue White E27-Lampen. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der vollständigen intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.
Aktueller Preis ist 29,95 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Bis zu 800 Lumen*
- 2 x E27-Lampe
- Warmweißes Licht
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110