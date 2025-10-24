Der Philips Hue White Ambiance Spot Runner in Schwarz, mit einstellbarem Kopf, erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht in jedem Winkel Deines Raums. Nutze die integrierten Lichtszenen und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.