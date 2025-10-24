Zweierpack, GU10
Warmes bis kühles, weißes Licht in Deinem Heim mit zwei intelligenten GU10-Lampen. Kühles Licht macht Dich morgens wach, und wärmere Töne bringen Dich am Abend zur Ruhe. Die Verbindung zur Hue Bridge ermöglicht die vollständige intelligente Beleuchtungssteuerung und alle Funktionen.
Aktueller Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x GU10
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57