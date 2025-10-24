4er-Pack B22
Nutze diese smarten B22-LED-Lampen in jedem Bajonettsockel mit Millionen Weiß- und Farbtönen. Diese kabellos dimmbaren Lampen erzeugen sofort ein stimmungsvolles Licht.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Weißes und farbiges Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung per App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x109