Centura eckiger Einbauspot aluminium
Schaffe mit Hue Centura die perfekte Atmosphäre mit einem Licht in 16 Millionen Farben. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 69,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Synthetik