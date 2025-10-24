Bringe mit zwei intelligenten E27-Lampen Farbe in Dein zu Hause. Mit einer riesigen Auswahl an Farben, Tönen und Möglichkeiten sorgen diese für die perfekte Atmosphäre bei jeder Gelegenheit. Der Anschluss an eine Hue Bridge ermöglicht die Nutzung der intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.