Support
Flourish ceiling lamp with a round shape, white base, and ribbed dome emitting pink light, featuring a smooth matte finish.

Flourish Deckenleuchte

Die Flourish Deckenleuchte erzeugt ein intensives Licht für jeden Anlass, ob warmweiß, kühlweiß oder farbig. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Glas

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay