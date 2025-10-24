Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Iris Tischleuchte Limited Edition Gold

Iris Tischleuchte Limited Edition Gold

Die Philips Hue Iris Leuchte in limitierter Ausführung schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie ist in den Farben Silber, Gold, Kupfer und Rosé erhältlich. Philips Hue Iris erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Gold

  • Material

    Synthetik

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay