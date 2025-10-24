Sana Wandleuchte
Besonders eindrucksvoll an der Sana Wandleuchte ist ihr schlankes Design und ihr indirekter Lichteffekt. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Aktueller Preis ist 189,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium