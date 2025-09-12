*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800)
Gebe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Kit jedem Raum eine eigene Farbe. Dieses Kit enthält drei intelligente E27-Lampen, die Hue Bridge und einen Dimmschalter. Steuere Deine Beleuchtung, und entdecke unbegrenzte intelligente Möglichkeiten.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Bis zu 800 Lumen*
- 3 x E27-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Unterhaltung bei intelligenter, farbiger Beleuchtung
Mit den 16 Millionen Farben von Philips Hue gibt es keine Grenzen – Du kannst Dein Heim zum perfekten Partyort machen, eine Gutenachtgeschichte lebendig machen und vieles mehr. Mit den voreingestellten farbigen Lichtszenen kannst Du jeder Zeit für ein echtes Sommerfeeling sorgen oder mit eigenen Fotos ganz besondere Erinnerungen erneut erleben.
Immer die richtige Stimmung mit warmem oder kühlem Weißlicht
Verwende mehr als 50.000 Schattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht, um in die richtige Stimmung für Arbeit, Freizeit oder Entspannung zu kommen – unabhängig von der Tageszeit. Beginne den Tag mit kühlem und belebendem weißem Licht, oder bereite Dich mit goldenen Lichttönen auf die Nacht vor.
Synchronisiere Filme, Fernsehsendungen, Musik und Spiele mit smarten Lampen
Synchronisiere das Geschehen auf Deinem Bildschirm oder den Takt Deiner Musik mit Deinen smarten Lampen und bringe Dein Entertainment damit auf ein neues Level.* Wähle aus, wie Du Deine Lampen mit Deinen Filmen, Deiner Musik (auch mit unserer Spotify-Integration!), Deinen Fernsehsendungen oder Games synchronisieren möchtest und beobachte, wie Deine farbfähigen Lampen in Deinem Entertainment-Bereich reagieren. *Hue Bridge erforderlich
Steuerung der intelligenten Leuchten von unterwegs aus
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine Lichter, selbst wenn Du nicht zuhause bist. Schalte Deine Lichter aus der Ferne aus und ein, indem Du nur die App benutzt, um sicherzustellen, dass Dein Zuhause immer so beleuchtet ist, wie Du es willst.
Kabellose Steuerung mit dem Dimmschalter (im Lieferumfang enthalten)
Mit dem batteriebetriebenen Dimmschalter kannst Du bis zu 10 intelligente Leuchten gleichzeitig steuern. Der Schalter – der von seiner Wandbefestigung abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden kann – ermöglicht das Dimmen und Aufhellen der Leuchten sowie das Durchlaufen von vier voreingestellten Lichtszenen.
Steuere die Leuchten mit Deiner Stimme
Bei Anschluss an die Hue Bridge können die Leuchten mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Assistant verbunden werden, so dass sie per Stimme gesteuert werden können. Einfache Sprachbefehle schalten dann die Leuchten ein und aus, dimmen sie oder machen sie heller - selbst eine Lichtszene kann so eingerichtet werden.
Intelligente Heimautomatisierungszentrale: Hue Bridge
Die Hue Bridge ist ein essentieller Bestandteil jedes intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems. Sie ist das „Gehirn“ der Bedienung und kommuniziert mit den intelligenten Leuchten und der Hue-App, um sicherzustellen, dass alles gut zusammenwirkt. Dazu ermöglich sie intelligente Automatisierungsfunktionen wie die Planung von Routinen und Timern.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110