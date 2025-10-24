Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Einzelpack Tropfenform P45 E14

Einzelpack Tropfenform P45 E14

Vernetze Deine kleinsten Leuchten – zum Beispiel Wand-, Tisch- oder Schreibtischleuchten – mit der Philips Hue White P45 E14 Lampe in Tropfenform. Diese kleine Lampe erzeugt ein dimmbares, warmweißes Licht und lässt sich mit Bluetooth in einem Raum steuern. Schließe die Hue Bridge an, um sämtliche Funktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • White
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Angenehmes weißes Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    45x77

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay