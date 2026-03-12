Hue Smart Security Starter-Set mit 2 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder, 3 White E27 Lampen & Hue Bridge
Aktueller Preis ist 224,96 €
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Über Hue Smart Security Starter-Set mit 2 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder, 3 White E27 Lampen & Hue Bridge
Mit zwei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor, drei Hue White E27-Lampen und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.
- Kabelloses Dimmen
- Inklusive Hue Bridge
- Weißes Licht
- Zwei Hue Secure Kontaktsensoren
- Steuerung mit der Philips Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870949
Produktinformationen
- Hue Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
- 1
- Hue Hue Motion Sensor
- 1
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
- 1
- Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack - 800
- 1