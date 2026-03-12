Mit zwei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor, drei Hue White E27-Lampen und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

Kabelloses Dimmen

Inklusive Hue Bridge

Weißes Licht

Zwei Hue Secure Kontaktsensoren

Steuerung mit der Philips Hue App