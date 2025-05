Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez

Connectez vos luminaires Philips hue au pont et découvrez une infinité de possibilités. Contrôlez vos luminaires depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l’application Philips hue, ou ajoutez des interrupteurs à votre système pour allumer vos lampes. Définissez des programmateurs, notifications, alarmes et bien plus, pour profiter pleinement de la solution Philips hue. Philips hue est compatible avec Amazon Alexa, Apple Homekit et Google Home, pour permettre une commande vocale des éclairages.