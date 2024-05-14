Offres de dernière minute

Économisez jusqu'à 50 % sur une sélection de produits dans le cadre de nos offres de destockage.
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- Retours sous 30 jours
- Garantie de 2 ans
Profitez d'importantes remises saisonnières
Complétez votre configuration d'éclairage connecté avec nos Offre de dernière minute . Bénéficiez d'une remise pouvant atteindre 50 % sur une sélection d'ampoules et de lampes, mais attention, n'attendez pas, ces produits sont proposés dans le cadre de notre liquidation saisonnière — ils ne resteront pas disponibles longtemps !
Hue White Ambiance
Spot unique Buratto
79,99 €
47,99 €
Hue White and Color Ambiance
Borne d’éclairage extérieure Calla
139,99 €
111,99 €
Hue White Ambiance
Spot à encastrer Milliskin
59,99 €
35,99 €
Hue White
Lampadaire extérieur Fuzo
139,99 €
111,99 €
Hue White Ambiance
Suspension Explore
159,99 €
127,99 €
Hue White Ambiance
Suspension Devote
89,99 €
80,99 €
Hue White Ambiance
Suspension Being
319,99 €
255,99 €
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À propos de l'offre dernière minute de Philips Hue
Quelle remise puis-je obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation ?
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Quand ces ventes de liquidation ont-elles lieu ?
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Philips Hue possède-t-il un point de vente à rabais proposant des produits d'éclairage connecté ?
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Conditions générales de vente
Offre de dernière minute de Philips Hue
1. Cette promotion est valable à partir du 24 juillet 2023 jusqu'à épuisement du stock (2023).
2. La remise :
a. est appliqué directement sur le produit.
b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
3. Cette promotion :
a. est valable dans la limite des stocks disponibles ;
b. ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique Hue ;
c. peut faire l'objet de changements de prix et/ou de produits, et peut contenir des erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.
4. L’organisateur est Signify Belgium. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.