Aide
éclairage LED encastrable

Éclairage encastré LED connecté

L’éclairage connecté va au-delà de la simple ampoule - Philips Hue se décline sous toutes les formes et toutes les tailles, y compris les downlights.

Guide d'éclairage encastré LED connecté

Puis-je utiliser un éclairage encastré dans un couloir ?

Puis-je utiliser des luminaires encastrés LED dans la cuisine ?

Qu'est-ce qu'un éclairage encastré ?

Qu’est-ce que l’éclairage encastré LED connecté ?

Quelles ampoules connectées peuvent être utilisées pour un luminaire encastré ?

Pouvez-vous contrôler les luminaires encastrés LED avec votre voix ?

En savoir plus sur les éclairages encastrés LED connectés

éclairage LED encastrable pour salle de sport

Comment obtenir le meilleur éclairage pour votre coin gym

Trouvez des idées pour l’éclairage de votre salle de gym à domicile, notamment comment et où placer des ampoules encastrées connectées.
lampes encastrables pour salon

Idées d’éclairage pour le salon

Un éclairage encastré connecté peut être utilisé dans les salons pour fournir non seulement un éclairage suffisant, mais aussi un éclairage d’ambiance.
éclairage encastré LED pour chambre d'enfant

Veilleuses pour enfants

Grâce à des ampoules encastrées connectées judicieusement placées, vous pouvez vous assurer que les chambres de vos enfants sont correctement éclairées pour le travail, les jeux et le sommeil.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

