Bridge et Bridge Pro sont des ponts connectés qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois que vous avez installé vos lampes, elles communiquent entre elles et avec Bridge.

Chaque lampe joue le rôle de répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des lampes. Il s'agit là d'un réseau maillé.

