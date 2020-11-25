Signify prend très au sérieux la confidentialité et la sécurité et s'efforce dans tous les aspects de ses activités de faire des internautes qui visitent ses sites Web sa priorité. Signify utilise des cookies pour vous aider à tirer le meilleur parti de ses sites Web.



Sachez que Signify n'utilise pas encore de technologie qui nous permettrait de répondre aux signaux « Do Not Track » de votre navigateur. Cependant, afin de gérer vos préférences concernant les cookies, vous pouvez à tout moment modifier les paramètres des cookies dans votre navigateur. Vous pouvez accepter tous les cookies ou uniquement certains. Si vous désactivez nos cookies dans les paramètres de votre navigateur, vous noterez peut-être que certaines sections de notre ou de nos sites Web ne peuvent plus fonctionner. Par exemple, vous aurez peut-être des problèmes pour vous connecter ou pour réaliser vos achats en ligne.



Vous pouvez trouver davantage d'informations sur la façon de modifier vos paramètres des cookies concernant le navigateur Web que vous utilisez dans la liste ci-dessous :