Smart home security

Protégez votre habitation avec de la lumière pour un sentiment de protection supplémentaire, que vous soyez à la maison ou ailleurs. Avec Philips Hue, vous bénéficiez non seulement d'une sécurité pour maison connectée, mais aussi d'une sécurité pour maison éclairée.

Noir

Noir

(11)

Blanc

Blanc

(9)

Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Caméra sans fil Secure

Hue

Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Gros plan de l'avant de Pack de 2 caméras filaires Hue Secure

Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Projecteur Philips Hue Secure avec caméra

Hue

Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Câble Secure anti-chute

Hue

Câble Secure anti-chute
Compatible avec toutes les caméras Secure
Constitué de matériaux de haute qualité
Rend les retraits indésirables plus difficiles
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur
Jusqu'à -40%
Gros plan de l'avant de Câble d'alimentation USB-C pour caméra Hue Secure 3 m noir

Hue

Câble d'alimentation USB-C pour caméra Hue Secure 3 m noir
Conçu pour les caméras Hue Secure
Connecteur USB-C
Câble d'extension intérieur
3 mètres
Jusqu'à -40%
Gros plan de l'avant de Câble d'alimentation USB-C pour la caméra Hue Secure 3 m blanc

Hue

Câble d'alimentation USB-C pour la caméra Hue Secure 3 m blanc
Conçu pour les caméras Hue Secure
Connecteur USB-C
Câble d'extension intérieur
3 mètres
Gros plan de l'avant de Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure

Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Gros plan de l'avant de Pack de 3 caméras filaires Hue Secure

Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Promotion
Gros plan de l'avant de Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement

Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement
 Two Secure contact sensors
Two indoor sensors
Control with the Philips Hue app
*requires Hue Bridge
Gros plan de l'avant de Projecteur Discover + Caméra sans fil Hue Secure

Projecteur Discover + Caméra sans fil Hue Secure
 Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
Guide de la sécurité pour maison connectée

Qu'est-ce que la sécurité pour maison connectée ?

Comment puis-je sécuriser davantage ma maison connectée ?

Existe-t-il des caméras de sécurité sans fil ?

Qu'est-ce que la surveillance de maison connectée ?

Vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur la sécurité de maison connectée ?

En savoir plus sur la sécurité de maison connectée

éclairage de sécurité

Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus seulement à installer quelques lumières vives ici et là.
sécurité et automatisation de l'éclairage

Sentez-vous plus en sécurité grâce à l'automatisation de l'éclairage intérieur

Les lampes, détecteurs et caméras de sécurité Philips Hue fonctionnent conjointement avec l'application Hue pour vous apporter la tranquillité d'esprit, que vous soyez à la maison ou ailleurs.

