Smart home security

Protégez votre habitation avec de la lumière pour un sentiment de protection supplémentaire, que vous soyez à la maison ou ailleurs. Avec Philips Hue, vous bénéficiez non seulement d'une sécurité pour maison connectée, mais aussi d'une sécurité pour maison éclairée.
Caméra filaire Secure
Caméra sans fil Secure
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Capteur de contact Secure
Câble Secure anti-chute
Câble d'alimentation USB-C pour caméra Hue Secure 3 m noir
Câble d'alimentation USB-C pour la caméra Hue Secure 3 m blanc
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement
Projecteur Discover + Caméra sans fil Hue Secure
Guide de la sécurité pour maison connectée
Qu'est-ce que la sécurité pour maison connectée ?
Comment puis-je sécuriser davantage ma maison connectée ?
Existe-t-il des caméras de sécurité sans fil ?
Qu'est-ce que la surveillance de maison connectée ?
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur la sécurité de maison connectée ?
En savoir plus sur la sécurité de maison connectée
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.