Produits pour la maison connectée

Parcourez toute la collection de produits pour maison connectée de Philips Hue ! Décorez votre maison – à l'intérieur comme à l'extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules connectés, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.
Nouveau
Hue White and Color Ambiance
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
€ 349,99
Hue
Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
€ 119,99
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
€ 179,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Spot quadruple Fugato
Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€ 299,99
Hue White and Color Ambiance
Plafonnier Centris 3 spots
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€ 439,99
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€ 219,99
Hue White and Color Ambiance
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 54,2 cm noir
Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀54,2 cm
Jusqu’à 3 500 lumens
Profil synthétique
€ 199,99
Nouveau
Plafonnier
Panneau lumineux rectangulaire Aurelle
Distribution égale de la lumière
120 x 30 cm
Jusqu’à 3750 lumens
Aluminium blanc mat
€ 199,99
Hue
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
€ 349,99
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
€ 329,99
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.