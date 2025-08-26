Hue MotionAware™

Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement ! Avec MotionAware™, vos lampes s'allument ou s'éteignent elles-mêmes (ou toute autre lampe Hue) lorsqu'elles détectent une présence.

Cette fonction innovante, disponible exclusivement avec Bridge Pro, utilise les fluctuations observées dans la puissance des signaux Zigbee que les lampes s'envoient déjà entre elles.

MotionAware™ est facile à configurer dans l'application Hue et la grande majorité des lampes et accessoires Hue, anciens et nouveaux, le prennent en charge.