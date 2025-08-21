Aide

Alliance de la sécurité pour la maison et de l'éclairage connecté

Les caméras, les capteurs de contact, les sonnettes et les lampes connectées fonctionnent ensemble pour protéger vos proches grâce au système Philips Hue que vous possédez déjà.

Une caméra de sécurité Hue blanche, placée sur une étagère près d'une plante

Caméras de sécurité

Sentez-vous plus en sécurité à tout moment. Dotées d'un flux en direct 2K ou 1080p HD net et clair, d'une vision nocturne ainsi que d'un haut-parleur pour les conversations bidirectionnelles et les alarmes sonores, ces caméras sont vos yeux et vos oreilles lorsque vous n'êtes pas là.

Une sonnette Hue noire, installée sur un mur.

Caméra sonnette

Surveillez votre porte d'entrée à l'aide d'une sonnette vidéo connectée. Voyez, entendez et identifiez qui est là, à tout moment et où que vous soyez. Lorsqu'un mouvement est détecté, vos lampes s'allument pour une meilleure visibilité.

Capteur de contact Hue

Capteurs de contact

Tranquillité d'esprit totale. Lorsqu'ils sont activés, les capteurs de contact vous envoient une alerte et déclenchent même les lampes dès que quelqu'un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Philips Hue Bridge requis. 

Couple examinant des images de sécurité sur une tablette

Abonnements

Un abonnement vous permet d'obtenir plus de fonctionnalités de sécurité, telles que des zones de détection de mouvement et l'accès à l'historique de vos vidéos sur une période de 60 jours. Choisissez entre Basic ou Plus, en fonction de vos besoins.

Silhouette suspecte s'approchant de la porte de derrière

Contrôle via l’application

Les alertes sont envoyées directement sur votre téléphone. Déclenchez des alarmes lumineuses ou sonores d'une simple pression. Avec l'application Philips Hue, la sécurité pour maison connectée est entre vos mains.

Cryptage de bout en bout de la sécurité pour maison connectée Philips Hue

Obtenez le cryptage de bout en bout

Votre vie privée est notre priorité. Par défaut, chaque caméra Philips Hue Secure utilise le cryptage de bout en bout (E2EE). Toutes les vidéos, tous les sons et tous les instantanés sont cryptés avec une phrase secrète que vous seul connaissez.

Deux ampoules connectées Philips Hue, un Hue Bridge Pro, deux capteurs de contact Hue et une caméra filaire Hue Secure en blanc.

Se lancer avec un système de sécurité connectée

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour configurer un système de sécurité pour maison connectée avec un kit de démarrage. Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités au meilleur prix, et d'une tranquillité d'esprit immédiate pour votre maison et votre portefeuille.

Personnalisez votre système de sécurité connectée

Ventes flash -25%
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

59,99 €

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

69,99 €

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

69,99 €

Jusqu'à -40%
A60 - E27 smart bulb - 800 (2-pack)

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 smart bulb - 800 (2-pack)
Up to 800 lumens*
White and colored light
Instant control via Bluetooth
Add Hue Bridge to unlock more

99,99 €

59,99 €

Ventes flash -25%
Extension de câble extérieure 5m

Hue

Extension de câble extérieure 5m
Câble d'extension
Longueur de 5 m
Noir

19,99 €

Ventes flash -25%
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus

169,99 €

Ventes flash -25%
Câble Secure anti-chute

Hue

Câble Secure anti-chute
Compatible avec toutes les caméras Secure
Constitué de matériaux de haute qualité
Rend les retraits indésirables plus difficiles
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur

14,99 €

Ventes flash -25%
Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

149,99 €

Acheter par pièce de la maison

Acheter par pièce de la maison

Philips Hue propose des lumières pour chaque pièce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parcourez les solutions par salon, cuisine, chambre, salle de bains et plus encore pour voir les produits que nous recommandons pour chaque espace.

Questions et réponses sur la sécurité pour la maison

Quels types de caméras Secure sont disponibles ?

De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctionnalités de sécurité Philips Hue ?

Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?

Puis-je ajouter des appareils Secure à ma configuration Philips Hue contrôlée via Bluetooth ?

Existe-t-il une version d'essai gratuite des fonctionnalités payantes de l'abonnement Secure ?

Vous ne trouvez pas de réponse ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

