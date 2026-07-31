Lampes Hue Play — le divertissement immersif commence ici

Les lampadaires et les lampes à poser Hue Play, disposées autour de la télévision du salon, émettent des dégradés de lumière rose, bleue et jaune, en harmonie avec le contenu diffusé à l’écran.

Entrez dans l’univers du divertissement Hue avec les lampes à poser et les lampadaires Play. Synchronisez-les avec des films, des jeux vidéo et de la musique pour des effets d'éclairage de façade vibrants, en parfaite synchronisation avec chaque moment à l’écran.

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