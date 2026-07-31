Entrez dans l’univers du divertissement Hue avec les lampes à poser et les lampadaires Play. Synchronisez-les avec des films, des jeux vidéo et de la musique pour des effets d'éclairage de façade vibrants, en parfaite synchronisation avec chaque moment à l’écran.
Ampoules connectées et sécurité pour la maison
Nouveau. Et incontestablement Hue.
Nouveaux produits Hue
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Éclairage de spectacle
Faites de la vue et du jeu une expérience immersive.
Synchronisez vos lumières avec votre écran ! Vois-les réagir en temps réel à chaque film et à chaque jeu pour une expérience immersive de lumière ambiante.
Des possibilités infinies pour chaque espace, chaque moment.
Idées brillantes extraites de la vie réelle
Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue.
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