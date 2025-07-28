Que vous souhaitiez enrichir votre système d'éclairage connecté ou en créer un à partir de zéro, vous pouvez opter pour ces bundles Philips Hue soigneusement sélectionnées, qui comprennent le Philips Hue Bridge, pour vous apporter un éclairage LED connecté n'importe où dans votre domicile.
Pack de 3 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
€ 539,97
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
€ 359,98
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
€ 299,98
Bright Days
Pack : Gradient Lightstrip 2m set de base + 1m extension
Éclaire plusieurs couleurs à la fois
Bloc d'alimentation inclus
Contrôle avec Bluetooth ou Bridge
Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension
€ 224,98
Promotion
Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge
Mélange la lumière blanche et colorée
Illumine le mur de lumière
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
€ 279,98
€ 223,98
Promotion
Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
€ 159,97
€ 127,98
Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud et couleurs
Durée de vie de ±10 ans
Gradation sans fil instantanée
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche et couleur
€ 319,98
Promotion
Pack: Cordon de suspension grand blanc pour ampoules à filament + ampoule Edison Filament ST72 blanc chaud à blanc froid.
Cordon de suspension conçu pour les ampoules à filament
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
Blanc
€ 124,98
€ 119,99
Promotion
Pack: Cordon de suspension grand blanc pour ampoules à filament + ampoule globe Filament G93 blanc chaud à blanc froid.
Cordon de suspension conçu pour les ampoules à filament
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
Blanc
€ 114,98
€ 109,99
Promotion
Pack: Cordon de suspension grand noir pour ampoules à filament + ampoule Edison Filament ST72 blanc chaud à blanc froid.
Cordon de suspension conçu pour les ampoules à filament
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
Noir
€ 124,98
€ 119,99
Promotion
Pack: Cordon de suspension moyen blanc pour ampoules à filament + ampoule Edison Filament ST72 blanc chaud à blanc froid.
Cordon de suspension conçu pour les ampoules à filament
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
Blanc
€ 114,98
€ 99,99
Promotion
Pack:Cordon de suspension moyen blanc pour ampoules à filament + ampoule globe Filament G125 blanc chaud à blanc froid.
Cordon de suspension conçu pour les ampoules à filament
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
Blanc
€ 114,98
€ 99,99
Guide des packs d'éclairage connectés
Existe-t-il des bundles avec le Philips Hue Bridge ?
Quels éléments sont inclus dans un pack d'éclairage ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.