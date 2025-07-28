Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.
17 produits
Exclusif
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
€ 229,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Dimmer switch included
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Smart control
Hue Bridge included
€ 179,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Smart control
€ 139,99
White Ambiance
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart switch included
€ 129,99
Promotion
Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
€ 159,97
€ 127,98
White
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
Warm white light
Hue Bridge included
Hue Bridge included
€ 99,99
White Ambiance
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button
Up to 1100 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart button included
€ 129,99
White Ambiance
Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
jusqu’à 1055 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart switch included
€ 119,99
Hue White and Color Ambiance
Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Smart button included
€ 189,99
Exclusif
White Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
€ 159,99
White
Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
Soft white light
Simple setup
Hue Bridge included
€ 79,99
Guide des kits de démarrage d'éclairage LED connecté
Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?
Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?
Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?
Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?
Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?
Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?
Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?
Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?
Comment configurer des lumières LED connectées ?
Comment configurer des lumières LED connectées ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.