Kits de démarrage d'éclairage LED

Kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.

E27

E27

GU10

GU10

Blanc chaud

Blanc chaud

Blanche froide à chaude

Blanche froide à chaude

Lumière colorée

Lumière colorée

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

€ 229,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Dimmer switch included

€ 189,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Smart control
Hue Bridge included

€ 179,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Smart control

€ 139,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch

White Ambiance

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart switch included

€ 129,99

Promotion
Gros plan de l'avant de Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

€ 159,97

€ 127,98

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch

White

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
Up to 1100 lumens*
Warm white light
Hue Bridge included
Hue Bridge included

€ 99,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button

White Ambiance

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button
Up to 1100 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart button included

€ 129,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch

White Ambiance

Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100) + dimmer switch
jusqu’à 1055 lumens*
Warm-to-cool white light
Hue Bridge included
Smart switch included

€ 119,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button

Hue White and Color Ambiance

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (1100) + smart button
Up to 1100 lumens*
White and colored light
Hue Bridge included
Smart button included

€ 189,99

Presque épuisé

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

€ 159,99

Gros plan de l'avant de Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)

White

Starter kit: 2 E27 smart bulbs (1100)
Up to 1100 lumens*
Soft white light
Simple setup
Hue Bridge included

€ 79,99

Guide des kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?

Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?

Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?

Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?

Comment configurer des lumières LED connectées ?

En savoir plus sur les kits de démarrage d’éclairage LED connecté

Kits de démarrage à LED et éclairage intelligent

Présentation de l’éclairage connecté

Avant d’installer votre premier kit de démarrage d’éclairage connecté, apprenez à connaître les bases de l’éclairage intelligent et son fonctionnement.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

