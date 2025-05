Lorsque vous utilisez un Hue Bridge, vous pouvez ajouter encore plus de lumières et d'accessoires à votre configuration. Un bridge vous permet également de contrôler vos lumières d'où que vous soyez dans le monde, bien au-delà du rayon couvert par la connexion Bluetooth limité à 10 mètres. Vous bénéficiez également de la commande vocale et d'une gamme d'automatisations.