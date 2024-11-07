Il s’agit d’une première : une intégration en profondeur de la musique et de l’éclairage qui permet d'entremêler lumière et son. Associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour permettre à vos éclairages de réagir à n’importe quel titre de musique.
Philips Hue + Spotify
Voyez votre musique prendre vie
Que vous vous détendiez au son d’une musique d’ambiance ou que vous laissiez libre cours à votre rockstar intérieure, votre musique devient une expérience que vous entendez, que vous voyez et que vous ressentez.
Configurer Philips Hue + Spotify
Vous n’avez besoin que de quelques éléments pour utiliser Philips Hue + Spotify : un pont Hue Bridge, des ampoules compatibles avec la couleur et un appareil audio.
Créez votre espace
Vous aurez besoin d’ampoules compatibles avec la couleur regroupées au sein d’un espace de loisirs dans l’application Philips Hue. Vous n’avez pas encore d’espace de loisirs ? Vous pourrez le configurer lorsque vous associerez vos comptes.
Associez vos comptes
Dans l’application Philips Hue, ouvrez l’onglet Sync et suivez les instructions affichées à l’écran pour vous connecter à vos comptes Philips Hue et Spotify.
Vivez les sons
Dans l’onglet Sync, appuyez sur Démarrer la synchronisation et lancez un titre ou une playlist sur n’importe quel appareil connecté à votre compte Spotify : un téléphone, une tablette ou même votre ordinateur.
Une symphonie de lumières et de sons
L’éclairage connecté Philips Hue et la musique Spotify sont en parfaite harmonie. Profitez au maximum de votre musique et changez la façon dont vous la vivez.
Intégration immersive
Philips Hue génère des scripts lumineux pour restituer le rythme de la musique - et avec Spotify, l’algorithme est encore plus perfectionné. Les scripts lumineux sont en parfaite adéquation avec chaque titre musical pour en traduire le genre, l’ambiance et le rythme.
Choisissez la façon dont vous souhaitez effectuer la synchronisation
Personnalisez votre expérience en ajustant l’intensité, la luminosité et même la palette de couleurs de vos ampoules. Votre musique est personnelle, votre éclairage devrait donc l’être également.
Utilisez n’importe quel appareil audio
Aucun système audio n’est trop petit pour Philips Hue + Spotify. Utilisez un système audio immersif complet ou détendez-vous avec un casque connecté à votre téléphone.
Accéder à Spotify
Philips Hue + Spotify fonctionne avec les comptes Spotify gratuits et payants. Créez un compte Spotify, téléchargez l’application pour téléphone ou pour ordinateur et profitez de l’immense collection de titres et de playlists.
Ampoules compatibles avec la couleur et pont Hue Bridge requis
Pour que vos éclairages réagissent à la musique, vous avez besoin d’ampoules intelligentes Philips Hue compatibles avec la couleur et d’un pont Hue Bridge.
Nos coups de cœur
Éclairage portable Go
89,99 €
Lampe à poser Iris
109,99 €
Lampadaire Gradient Signe
329,99 €
Questions et réponses
L’intégration avec Philips Hue + Spotify fonctionne-t-elle avec tous les produits Philips Hue ?
L’intégration avec Philips Hue + Spotify fonctionne-t-elle avec tous les produits Philips Hue ?
Quelle est la différence entre Philips Hue + Spotify et le mode Musique de la Philips Hue Play HDMI sync box ?
Quelle est la différence entre Philips Hue + Spotify et le mode Musique de la Philips Hue Play HDMI sync box ?
Quelle est la différence entre l’intégration Philips Hue + Spotify et les applications tierces ?
Quelle est la différence entre l’intégration Philips Hue + Spotify et les applications tierces ?
Quels types de comptes Spotify sont compatibles avec Philips Hue + Spotify ?
Quels types de comptes Spotify sont compatibles avec Philips Hue + Spotify ?
Puis-je utiliser Philips Hue + Spotify sans avoir de compte Spotify ?
Puis-je utiliser Philips Hue + Spotify sans avoir de compte Spotify ?
Les utilisateurs ont-ils besoin d'un compte Spotify Premium pour connecter Philips Hue à Spotify dans l'application Philips Hue ?
Les utilisateurs ont-ils besoin d'un compte Spotify Premium pour connecter Philips Hue à Spotify dans l'application Philips Hue ?
Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify ?
Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify ?
Puis-je utiliser des assistants vocaux pour contrôler l’intégration Philips Hue + Spotify ?
Puis-je utiliser des assistants vocaux pour contrôler l’intégration Philips Hue + Spotify ?
De quelle version de l’application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify ?
De quelle version de l’application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify ?
Obtenir de l’aide
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