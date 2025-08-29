Les Philips Hue lightstrips sont la première solution d'éclairage par ruban LED. Illuminez n’importe quel espace. Suivez toutes les humeurs. C'est tout simplement génial.
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Hue Solo 3 mètres
Current price is € 41,99, original price is € 69,99
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Hue Solo 10 mètres
Current price is {currentPrice}
Découvrez nos lightstrips
Comparez toutes les options pour l'intérieur et l'extérieur.En savoir plus
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
Current price is {currentPrice}
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip extérieur 5 mètres
Current price is {currentPrice}
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Current price is {currentPrice}
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Hue Solo 5 mètres
Current price is {currentPrice}
LIGHTSTRIPS
Hue Play gradient lightstrip pour PC
Current price is € 131,99, original price is € 219,99
Hue White and Color Ambiance
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Current price is {currentPrice}
Hue White and Color Ambiance
Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre
Current price is {currentPrice}
Pack : Gradient Lightstrip 2m set de base + 1m extension
Current price is {currentPrice}
Podium pack : Hue Play light bars + Lightstrip Plus 2m
Bundle price is € 179,98, price of the products in this bundle sold separately is € 199,98
Pack : Hue Play light bars + lightstrip
Bundle price is € 189,98, price of the products in this bundle sold separately is € 199,98
Guide des lightstrips LED
Comment installer et configurer des lightstrips ?
Comment installer et configurer des lightstrips ?
Où placer les lightstrips LED ?
Où placer les lightstrips LED ?
Puis-je découper des lightstrips connectés ?
Puis-je découper des lightstrips connectés ?
Comment puis-je installer des lightstrips LED connectés au plafond ?
Comment puis-je installer des lightstrips LED connectés au plafond ?
Que sont les lightstrips LED connectés RGBWW et RGBICWW ?
Que sont les lightstrips LED connectés RGBWW et RGBICWW ?
Quelle est la luminosité des lightstrips LED ?
Quelle est la luminosité des lightstrips LED ?
Les lightstrips sont-ils sûrs ?
Les lightstrips sont-ils sûrs ?
Des lightstrips LED pour toutes les pièces
Besoin de pièces pour votre produit Philips Hue ?
Vous avez perdu un câble d'alimentation lors d'un déménagement ? Il vous faut de nouveaux supports pour votre Play gradient lightstrip ? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie de vos produits Philips Hue.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.