La lampe de table sans fil Philips Hue Go permet de disposer en tout lieu d'un éclairage intelligent. Son ampoule LED White and color ambiance permet de composer une lumière avec 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs, avec une autonomie de 3 heures pour une seule batterie. Vous voulez ajouter une touche de couleur dans un endroit donné ou simplement créer une belle ambiance sur la table de jardin. Hue Go produit toujours une lumière parfaite. Son maniement est simple, via le bouton situé sur le luminaire ou via l'appli Philips Hue Bluetooth depuis le smartphone ou la tablette. Avec Bluetooth vous pouvez allumer et éteindre la lampe. En connectant Hue Go au pont Hue, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien d'autres fonctions.