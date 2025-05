Résistant aux intempéries (IP44)

Cet équipement d'extérieur Philips Hue est spécialement conçu pour les espaces extérieurs, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir ses performances. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second, contre l'eau. Cette lampe est conforme à la norme IP44 : elle résiste aux projections d'eau provenant de n'importe quelle direction et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.