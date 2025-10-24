Mettez vos objets préférés en valeur avec le spot Philips Hue Argenta en alu. Le spot rond orientable est monté sur socle carré. La lampe LED White and Color Ambiance fournit une lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. La lampe est facile à commander via l'app Bluetooth de Philips Hue. On peut ainsi allumer et éteindre, varier l'intensité lumineuse et changer de couleur en toute simplicité. Vous pouvez également connecter la lampe au Hue bridge et profiter de fonctions d'éclairage encore plus intelligentes, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus.