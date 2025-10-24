Aide
Single aluminium cylinder-shaped smart ceiling spotlight with matte finish, featuring a visible pink illuminated lens.

Spot unique Argenta

Mettez vos objets préférés en valeur avec le spot Philips Hue Argenta en alu. Le spot rond orientable est monté sur socle carré. La lampe LED White and Color Ambiance fournit une lumière dans 50 000 nuances de blanc et plus de 16 millions de couleurs. La lampe est facile à commander via l'app Bluetooth de Philips Hue. On peut ainsi allumer et éteindre, varier l'intensité lumineuse et changer de couleur en toute simplicité. Vous pouvez également connecter la lampe au Hue bridge et profiter de fonctions d'éclairage encore plus intelligentes, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus.

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
