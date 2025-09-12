Aide
Gros plan de l'avant de Hue Prise connectée

Prise connectée

Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe intelligente afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.

Points forts du produit

  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Un design compact et discret

Le connecteur intelligent Philips Hue a été conçu pour se fondre dans n'importe quel environnement. Petit, blanc et avec un design subtil, le connecteur intelligent vous permet d'ajouter n'importe quelle lumière à votre système Hue, sans fils ni tracas supplémentaires.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

