Utilisez notre guide de comparaison rapide pour trouver le système de contrôle d'éclairage pour maison connectée qui répond le mieux à vos besoins.
Nouveau
Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.
Version
Le prix actuel est CHF 90.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
- Utilisez les lampes comme motion sensors avec MotionAware™
- Donne accès à l'intégration de sécurité et d'éclairage immersif Hue Sync
- Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
Bridge ou Bridge Pro ?
Taille de l'installation d'éclairage connecté
Nombre maximal de lampes par Bridge
Nombre maximal d'accessoires par Bridge
Capacité de stockage et vitesse de réponse pour les scénarios de lumière
MotionAware™ Utiliser les lampes comme détecteurs de mouvement
Créer des automatisations
Connexion Internet
Emplacement
Protection du système Sécurité Zigbee
Fréquemment achetés ensemble
Hue
Hue Bridge
CHF 60.00
Hue White and Color Ambiance
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
CHF 60.00
Hue
Détecteur de mouvement Hue
CHF 45.00
Accessoire
Hue tap dial switch mini noir
CHF 50.00
Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge
CHF 290.00
Hue White and Color Ambiance
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 2
CHF 40.00
Hue White and Color Ambiance
A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W - pack de 4
CHF 60.00
Pack : Dimmer switch pack de 3
CHF 66.00
Hue
Connecteur droit Perifo
CHF 20.00
Hue
Capteur de contact Secure
CHF 70.00
Hue
Rail Perifo 1,5 m
CHF 90.00
Libérez tout le potentiel de votre éclairage connecté
Le Bridge permet de vivre des expériences de maison connectée innovantes et exceptionnelles.
Contrôle tout-en-un
Le Bridge offre nos fonctions les plus avancées et les plus appréciées dans l'application Philips Hue.
Contrôle de toute la maison de n'importe où
Grâce à Hue Bridge et Hue Bridge Pro, vous accédez à votre système de maison connectée depuis n'importe quel endroit via l'application Hue. Contrôlez vos lampes, recevez des notifications de sécurité ou programmez simplement votre système pour qu'il fonctionne avec des automatisations.
Hue MotionAware™
Cette nouvelle fonctionnalité exclusive à Bridge Pro permet à votre système d'éclairage de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant trois ou quatre lampes dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche les lampes que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement en plus !
Capacité accrue, processeur plus rapide
Par rapport à Bridge, Bridge Pro offre une capacité trois fois supérieure, la prise en charge de plus de 150 lampes, de plus de 50 accessoires et de 500 scénarios, ainsi que des temps de réponse cinq fois plus rapides grâce à Hue Chip Pro.
Sécurité Zigbee
Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté.
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique
Durée de vie
Durée de vie
Environnement
Environnement
Options/accessoires inclus
Options/accessoires inclus
Garantie
Garantie
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Informations figurant sur l'emballage
Informations figurant sur l'emballage
Puissance système
Puissance système
Consommation électrique
Consommation électrique
Dimensions et poids du produit
Dimensions et poids du produit
Entretien
Entretien
Spécificités techniques
Spécificités techniques
Le pont
Le pont
Contenu de l'emballage
Contenu de l'emballage
Compatibilités
Compatibilités
Autre
Autre
Questions et réponses
Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?
Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?
Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?
Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?
Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?
Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?
À quoi sert le Philips Hue Bridge ?
À quoi sert le Philips Hue Bridge ?
Besoin d'aide ?
Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.